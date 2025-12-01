Pijan razvalio ulaz i demolirao državni stan u Zagori

Policijski službenici Policijske postaje Knin su proveli kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela skidanje i povreda službenog pečata i znaka i oštećenje tuđe stvari.

Muškarac se sumnjiči da je u petak, 28. studenog u poslijepodnevnim satima u Kninu, pod utjecajem alkohola od 2,18 promila, došao do ulaznih vrata stana u prizemlju kuće u vlasništvu Republike Hrvatske s kojih je prvo skinuo zalijepljeni znak nekretnine, a potom ih nasilno otvorio nakon čega je u unutrašnjosti stana razbio i demontirao dva prozora i sobna vrata te oštetio elektroinstalacije.

Materijalna šteta se cijeni na iznos od oko 1.000 eura.

Nakon provedenog istraživanja protiv osumnjičenog 38-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.