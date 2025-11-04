Pijan razbijao po autima u Splitu, udario sanitetsko vozilo i završio u policiji

Policijski službenici Policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem koji je 31. listopada oko 18:20 sati u Dubrovačkoj ulici u Splitu narušio javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Prema policijskom izvješću, muškarac je šetao po kolniku, vikao i šakama udarao po vozilima, ometajući promet i uznemirujući građane. U trenutku kada se uz njega zaustavilo sanitetsko vozilo Zavoda za hitnu medicinu kako bi mu pružilo pomoć, šakom je razbio retrovizor na vratima vozača.

Ubrzo nakon toga uhitila ga je policija, no tijekom privođenja počeo je pružati otpor i pokušao pobjeći. Policajci su nad njim upotrijebili sredstva prisile te ga svladali i smjestili u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 2,43 g/kg alkohola u organizmu.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog oštećenja tuđe stvari, kao i prijava za prekršaj protiv javnog reda i mira.

Nakon saslušanja na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu – Stalna služba u Solinu, muškarac je pušten na slobodu, a o sankcijama će biti odlučeno naknadno.