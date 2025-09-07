Pijan prebio muškarca do smrti

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv života i tijela, odnosno teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti, navode u policiji.

Kriminalističkim istraživanjem dosada je utvrđeno kako se osumnjičeni 38-godišnjak tijekom noći 5./6. rujna pod utjecajem alkohola verbalno i fizički sukobio s 56-godišnjim hrvatskim državljaninom u obiteljskoj kući na širem području Opatije. Pri tome je 56-godišnjaku zadao više udaraca po tijelu uslijed kojih je došlo do smrtnog ishoda.

"Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati zatekli su djelatnike Hitne medicinske pomoći koji su utvrdili da 56-godišnjak ne daje znakove života pa je tijelo pokojnika prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti", dodaje policija.

Osumnjičeni 38-godišnjak je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje te zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, piše Večernji list.