Pijan izazvao nesreću i zadobio teške ozljede

U petak, 17. listopada oko 19,45 sati na državnoj cesti D33 kod Šibenika dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 40-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola od 0,91 g/kg, na kojem se u svojstvu putnice nalazila 26-godišnjakinja.

Neposredno prije križanja državne ceste D33 I odvojka za naplatne postaje A1 kod Šibenika, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te vidljivosti i preglednosti (nailazak na nepregledno raskrižje, cesta u usponu do 8 %, noć, kiša) tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega gubi nadzor nad motociklom te zajedno s putnicom pada na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 40-godišnjem vozaču konstatirane su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača slijedi podnošenje adekvatna prekršajne prijave.