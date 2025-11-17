Pijan i bez vozačke sletio s ceste u Kaštelima: završio na krovu pa iz bolnice – ravno u zatvor

Policijski službenici prometne policije iz Splita intervenirali su u petak, 14. studenoga, nakon teške prometne nesreće koja se dogodila na području Kaštela, na cesti kroz Malačku. Prema prvim informacijama, osobno vozilo je izletjelo s prometnice i završilo na krovu.

Naknadnim očevidom i provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je za volanom bio vozač koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola – izmjerena mu je koncentracija od 1,12 g/kg. Istražitelji su također utvrdili da je vozio unatoč tome što mu je ranije oduzeta vozačka dozvola zbog prevelikog broja negativnih bodova. Nije prilagodio brzinu uvjetima na kolniku, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotni trak, udario u betonske blokove uz rub ceste i potom se prevrnuo.

U nesreći je teško ozlijeđen i vozač i putnica koja je bila s njim u vozilu. Oboje su zadržani na liječenju. Vozač je nakon bolničkog oporavka priveden na daljnje kriminalističko postupanje.

Po završetku istrage, policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti prometa. S obzirom na težinu nesreće, ranije prekršaje i okolnosti pod kojima je vozio, policija je predložila određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i donio odluku o pritvaranju, nakon čega je osumnjičeni odveden u zatvor.