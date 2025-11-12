Doznajemo detalje teške prometne nesreće na Malačkoj: Dvije osobe zadržane u splitskoj bolnici

U noći s utorka na srijedu oko 00: 40 sati na području Malačke došlo je do prometne nesreće u kojoj je vozač osobnog vozila, rođen 2001. godine, izgubio nadzor nad vozilom kojom prilikom je vozilo izletjelo izvan kolnika i udarilo u betonski blok.

Dvije osobe su prevezene na pružanje liječničke pomoći i konstatirana su im teške tjelesne ozlijede, te su hospitalizirane.

Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, doznajemo iz PU splitsko-dalmatinske.

Podsjetimo, ranije smo izvijestili da su na intervenciju upućeni vatrogasci iz DVD Kaštela, točnije devet vatrogasaca s dva vozila.