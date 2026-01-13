Pijan i bez vozačke krivudao cestom kod Sinja: 60-godišnjaku određen zatvor

Sinoć, 12. siječnja 2026. godine oko 21,20 sati na cesti D1 u mjestu Karakašica policijski službenici Policijske postaje Sinj uočili su vozilo koje je prelazilo iz jedne u drugu prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Zaustavili su vozilo i utvrdili da s njim upravlja 60-godišnji vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije.

Razlog zbog kojeg je vozilom krivudao cestom bio je alkohol. Utvrđeno je da 60-godišnjak upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,27 g/kg.

Nakon provedene kontrole utvrđeno je da je ostvario obilježja pet prometnih prekršaja, doveden je u policijsku postaju i zadržan do otrježnjenja, nakon čega je jutros odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje jer je ponavljač jednog od najtežih prometnih prekršaja - vožnje pod utjecajem alkohola i postoji opravdana bojazan da će nastaviti s opasnim ponašanjem u prometu. Također, sudu je predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i novčanu kaznu u visini 1.000 eura.

Sud je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a konačna odluka o sankcijama će biti donesena naknadno.