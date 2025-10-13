Pijan i bez registracije jurio u zoru. Kad je stigla kazna, nije mu bilo dobro!

Najveća novčana kazna u iznosu od 2.330,00 eura, izrečena je vozaču motocikla u dobi od 20 godina, državljaninu RH.

Radi se vozaču kojeg su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u ranim jutarnjim satima u petak, 10. listopada, u Dubrovniku.

Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozač upravlja neregistriranim motociklom, pod utjecajem alkohola.

Vozač je kažnjen gore spomenutom novčanom kaznom te mu je izrečena tromjesečna zabrana upravljanja vozilima A kategorije.