Pijan i bez registracije jurio u zoru. Kad je stigla kazna, nije mu bilo dobro!

Najveća novčana kazna u iznosu od 2.330,00 eura, izrečena je vozaču motocikla u dobi od 20 godina, državljaninu RH.
Radi se vozaču kojeg su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u ranim jutarnjim satima u petak, 10. listopada, u Dubrovniku.
Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozač upravlja neregistriranim motociklom, pod utjecajem alkohola.
Vozač je kažnjen gore spomenutom novčanom kaznom te mu je izrečena tromjesečna zabrana upravljanja vozilima A kategorije.
