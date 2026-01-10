Picula o derneku srpskog državnog vrha: S njima ne možete pregovarati o ulasku u EU, oni su za "Veliku Srbiju"

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula za RTL je u petak komentirao je skandalozno okupljanje državnog vrha Srbije, na kojem su se pjevale četničke pjesme.

Iz hrvatske Vlade zasad nisu komentirali taj događaj, piše Net.hr.

"Sadašnje vodstvo u Beogradu je kontinuitet velikosrpske politike"

"Ni za koga tko prati zbivanja na političkoj sceni u Srbiji ovaj događaj ne bi trebao predstavljati iznenađenje. Radi se samo o još jednoj javnoj demonstraciji svega onoga što Srbiju drži okovanu u vremenima kada je velikosrpski režim izazivao ratove i golema ljudska stradanja na prostoru bivše Jugoslavije", ocijenio je Picula.

"Sadašnje vodstvo u Beogradu samo je kontinuitet te politike i oni to, kao što vidimo, uopće ne skrivaju. Ono što je također sigurno jest da ciljna crta takve politike nije i ne može biti članstvo u Europskoj uniji. Jednostavno, zazivanje od strane ovih pjevača i prisutnih nekakvog ‘srpskog sveta’ i četnička nostalgija nipošto se ne podudaraju s europskim integracijama, a Srbija je država kandidat za članstvo", poručio je.

"Prijetnja susjedima Srbije pa i Hrvatskoj"

Odgovorio je i na pitanje odmiče li se Srbija Aleksandra Vučića od EU-a.

"Pa i ovo uprizorenje velikosrpstva je kontinuitet iskazivanja prijetnji susjedima Srbije pa i Hrvatskoj, kao što je to svojim izjavama napravio nedavno i ministar informiranja u Vladi Srbije Boris Bratina. I on se očekivano našao na ovoj pozornici, ali nažalost i predsjednica parlamenta, potpredsjednik Vlade, ministar pravde i ministrica za rad. Naravno da je tu bio i neizostavni Vojislav Šešelj najtrajnija figura ove politike mržnje i nesnošljivosti. Kao što sam rekao, naprosto s takvim ljudima i s takvom politikom se ne može dalje u pregovorima o članstvu s Europskom unijom", istakao je Picula.

"Ne vjerujem da se žele ispričati"

No, kakva bi reakcija srpskog državnog vrha trebala biti nakon ovakve zabave?

"Nisam siguran da se oni žele ispričati. Imali smo priliku čuti nekakvo neku poluispriku nakon incidenta kojeg je prouzročio svojim izjavama ministar Bratina, ali sad vidimo da takve isprike ne drže dugo vodu jer evo prva prilika na kojoj su se okupili, oni su demonstrirali upravo takvu politiku koja je ne iskazana prijetnja susjedima Srbije, svemu onome što u Srbiji misli proeuropski", naglasio je.

"Stvarnost u Srbiji gora nego što misle u Bruxellesu"

Požalio se i na izostanak reakcija iz Bruxellesa.

"Volio bih, naravno, čuti i oštrije reakcije s briselskih adresa jer, kao što sam rekao, Srbija je kandidat za članstvo u EU-u. Ona, doduše, već pune četiri godine ne otvara poglavlja, ali mislim da je i ovo dokaz onima u Bruxellesu koji možda imaju nekakav drugačiji pogled, smatraju da je to samo jedan povremeni incident, da je stvarnost u Srbiji bitno drukčija, puno gora", zaključio je Picula, a prenosi Net.hr.