Piće koje mnogi piju svaki dan povećava rizik od srčanog udara

Kada se govori o prehrani i visokom krvnom tlaku, najčešće se ističe sol kao glavni problem. No, stručnjaci upozoravaju da postoje i drugi sastojci koji mogu ugroziti zdravlje srca i krvnih žila.

„Često u hrani i piću postoje sastojci koji sabotiraju naše napore da živimo zdravo“, kazala je kardiologinja dr. Karishma Patwa za Parade.

Jedan od tih sastojaka je kofein, a osim u kavi, nalazi se i u popularnim pićima koja mnogi konzumiraju svakodnevno. Posebno su problematični energetski napici, koji prema riječima kardiologa dr. Zubaira Jafara mogu povisiti krvni tlak i imati snažniji učinak od kave. Uz kofein, sadrže i druge tvari koje dodatno opterećuju srčani sustav.

Dr. Patwa objašnjava da kofein stimulira simpatički živčani sustav, ubrzava rad srca i uzrokuje stezanje arterija, dok ujedno povećava razinu hormona stresa. Slično navodi i dr. Cheng-Han Chen, ističući kako energetski napici sadrže stimulanse poput guarane i taurina, koji produžuju povišenje krvnog tlaka i razinu hormona stresa.

Prema riječima kardiologa dr. Nishanta Kalre, jedna limenka od 237 mililitara energetskog napitka može sadržavati između 80 i 160 miligrama kofeina, dok veća pakiranja imaju i znatno više. To je količina usporediva, a ponekad i veća od one u kavi.

Liječnici upozoravaju da pretjerana ili svakodnevna konzumacija energetskih napitaka može povećati rizik od aritmija, moždanog i srčanog udara, osobito kod osoba koje već imaju srčane probleme.

„Povremena konzumacija vjerojatno neće imati dugoročne posljedice, ali svakodnevno ili višestruko dnevno ispijanje može dovesti do kliničke hipertenzije i poremećaja srčanog ritma“, zaključio je dr. Chen.