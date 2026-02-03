Photo talk u Splitu: Igor Jakšić vodi razgovor s njujorškim fotografom Brianom Arnoldom

Fotoklub Split i udruga KURS zajednički organiziraju photo talk s njujorškim fotografom Brian Arnold, koji trenutačno boravi u Splitu u sklopu rezidencijalnog programa udruge KURS.

Rezidencijalni program omogućuje međunarodnim umjetnicima i kulturnim djelatnicima privremeni boravak i rad u Splitu s ciljem poticanja kulturne razmjene i povezivanja lokalne i međunarodne scene. Tijekom boravka u gradu, Brian Arnold živi u samom središtu Splita te kroz svakodnevno promatranje i istraživanje bilježi urbani prostor, arhitekturu i atmosferu grada iz perspektive privremenog stanovnika.

Brian Arnold je fotograf, edukator i glazbenik sa sjedištem u Ithaci (New York), s diplomama iz engleskog jezika, etnomuzikologije i magistarskim studijem fotografije. Njegov rad obuhvaća tradicionalne tehnike crno-bijele fotografije, a njegove su fotografije izlagane u Kini, Francuskoj, Italiji, Indoneziji i Sjedinjenim Američkim Državama te se nalaze u zbirkama nekoliko važnih muzeja i knjižnica, uključujući Museum of Contemporary Photography u Chicagu, George Eastman House i Denver Art Museum. Arnold je također predavao i držao predavanja o fotografiji na brojnim institucijama u SAD-u i inozemstvu.

Razgovor s autorom vodit će Igor Jakšić, a photo talk će obuhvatiti predstavljanje Arnoldova dosadašnjeg i aktualnog rada, njegov stvaralački proces te iskustvo rada i boravka u Splitu u okviru rezidencijalnog programa. Događaj će se održati u srijedu, 4. veljače, u 19 sati, u Fotoklub Split. Razgovor će se odvijati na engleskom jeziku, a ulaz je slobodan.