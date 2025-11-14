Petrina: "Nečiji praseći okot nacrtao je svastiku"

Načelnik Općine Primošten, Stipe Petrina, objavio je kako je u noći s 13. na 14. studenoga 2025. nepoznata osoba na spomen-ploči postavljenoj na mjestu ranjavanja i zarobljavanja Primoštenca Jure Bogdana nacrtala svastiku. Petrina je ovakav čin opisao riječima: "Nečiji praseći okot nacrtao je svastiku na spomen ploči mjesta gdje je ranjen i zarobljen od strane talijanskih fašista Jure Bogdan."

Ploča obilježava lokaciju na kojoj je Bogdan ranjen prije nego što je, prema povijesnim zapisima koje Petrina iznosi, bio "streljan na žalu uvale Mala Raduča u Primoštenu".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tko je bio Jure Bogdan prema Petrininim navodima

Petrina u svom obraćanju naglašava kako Bogdan nije bio politički ili ideološki vezan niti uz komuniste ni uz jugoslavenske strukture: "Jure Bogdan nije bio komunist ni jugonostalgičar, nije bio ni Srbin ni udbaš. Bio je osviješteni domoljub kojem nije bilo ni u primisli da svoje misto, svoj zavičaj prepusti talijanskim fašistima."

Prema njegovim riječima, Bogdan je među prvima u Primoštenu ustao protiv talijanske okupacije koja je uslijedila nakon Rimskih ugovora: "S malobrojnom grupom istomišljenika, svoje subraće, odupirao se na sve moguće načine talijanizaciji svoga zavičaja."

Petrina tvrdi i kako su ga "domaći izdajnici prodali, ocinkali za par kila brašna Talijanima" te je upravo na mjestu današnje spomen-ploče bio ranjen i zarobljen.

Načelnik Primoštena vandalizam je opisao kao ponovno narušavanje dostojanstva poginulog Primoštenca:

"Crtanjem ove svastike ponovno je ubijen, ponovno od strane domaćih izdajnika."

Također je naveo i kako su njegovi suborci u otporu talijanskoj okupaciji "osvetili Juru Bogdana na jedini mogući način", uz dodatnu osudu samog počinitelja vandalskog čina: "Onaj koji je nacrtao ovu svastiku zaslužuje isto što i izdajnici iz 1942."