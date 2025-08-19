Petra Martić se plasirala u 2. kolo kvalifikacija za US Open

Hrvatski tenis ima petero predstavnika u drugom kolu kvalifikacija za US Open. Nakon što su prolaz ranije osigurale Petra Marčinko, Jana Fett i Tara Würth, u nastavak natjecanja plasirali su se i Petra Martić te Dino Prižmić.

Martić, 165. tenisačica svijeta, u prvom je kolu svladala Čehinju Lindu Fruhvirtovu sa 6:3, 6:0. U drugom kolu čeka je kineska igračica Xiyu Wang, 138. na WTA ljestvici, prenosi Index.

Prižmić izbacio Kanađanina

Prižmić, koji zauzima 124. mjesto na ATP ljestvici, bio je bolji od Kanađanina Alexisa Galarneaua rezultatom 7:6 (7), 6:1. U borbi za treće kolo igrat će protiv Amerikanca Murphyja Cassonea, 172. tenisača svijeta.

Marčinko će u sljedećem kolu igrati protiv Ruskinje Aline Čarajeve, koja je 171. na WTA ljestvici, dok će Fett snage odmjeriti s Francuskinjom Tessah Andrianjafitrimo, 216. tenisačicom svijeta. Würth očekuje najteži izazov, dvoboj protiv šeste nositeljice kvalifikacija Varvare Gracheve, 83. igračice svijeta.