Petar Škorić o brodu Galeb: "Ironija povijesti ili uljepšana nostalgija totalitarizma?"

Bivši šef splitskog HDZ-a, Petar Škorić, komentirao je sudbinu broda Galeb, istaknuvši njegovu kontroverznu povijest i simboliku. “Zanimljivo je kako je brod Galeb, koji je kroz svoju povijest služio fašizmu, nacizmu i komunizmu, danas proglašen zaštićenim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Povijest ponekad zaista ima neobičan smisao za ironiju”, napisao je Škorić.

Prema njegovim riječima, Galeb bi mogao služiti kao muzej upozorenja na totalitarne ideologije koje su obilježile cijelo jedno stoljeće i ostavile milijune žrtava – fašizam, nacizam i komunizam. Umjesto toga, čini se da brod sve više postaje mjesto “uljepšavanja prošlosti”, nostalgije i selektivnog pamćenja, gdje se, kako ističe, pokušava prikriti zločinačko lice totalitarnog komunizma.

“Galeb je preživio sve režime koji su ga koristili. Možda je zato važniji kao podsjetnik nego kao simbol. Pravo pitanje nije što je brod bio nekad, već jesmo li iz tih vremena išta naučili ili i dalje gradimo spomenike vlastitim zabludama i novim podjelama”, naglašava Škorić.

Bivši HDZ-ovac izražava zabrinutost da se obnovom broda više čuva uljepšana i lažna uspomena na propalu ideologiju nego što se govori o lekcijama koje bi trebale biti naučene. “Povijest nas može učiti samo ako smo je spremni gledati i prihvaćati bez uljepšavanja”, zaključuje Škorić.