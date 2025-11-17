Petar Pan – bajkovit spoj glazbe, plesa i mašte koji će Koncertni laboratorij Hrvatskog doma pretvoriti u nezaobilazno mjesto predblagdanske umjetničke čarolije

Koncertni laboratorij Hrvatskog doma Split u svojoj će prvoj predstavi za djecu u sezoni 2025./2026. bajkovito oživjeti dječjeg junaka Petra Pana. Prelijepa glazba B. Bjelinskog i baletno umijeće Remusa Dimachea spojit će se u rapsodiji zvuka, plesa i imaginacije, a polaznici „Plesnog studija Dimache“ svojom će interpretacijom u predblagdanskom razdoblju ponuditi bajku za pamćenje. Uz premijeru koja će se održati 17. studenog 2025. u 18 sati, na programu su još dvije izvedbe u slobodnoj prodaji i pet izvedbi u organiziranog prodaji za skupine vrtićke i školske djece.

Glazbeno-scensko djelo „Petar Pan“ u atraktivnom ruhu koje će zagolicati dječju maštu donosi plesnu priču o radoznalosti, hrabrosti, odrastanju i moći pravog prijateljstva. Inspirirano je romanom J. M. Barrieja i mnogobrojnim adaptacijama koje slave djetinju hrabrost i odanost Petra Pana, djevojčice Wendy i njezine braće te vile Zvončice u borbi protiv zlog Kapetana Kuke. Hvaljeni koreograf Remus Dimache i njegov plesni studio stvaraju magičnu priču kakvu Petar Pan, vječni dječak, zaslužuje – od djece djeci. Prelijepa glazba Bruna Bjelinskog utjelovit će poznate rečenice dječaka koji ne želi odrasti: „Ja sam mladost! Ja sam radost!“ Sinergija izvrsne glazbe, književnosti, plesa i likovnosti ostvarit će dvostruku svrhu – zabaviti i poučiti.

Balet „Petar Pan“, koji je antologijski skladatelj Bruno Bjelinski dovršio 1966. na otoku Silbi, jedno je od njegovih kapitalnih djela za djecu. Bjelinski u ovoj partituri gradi glazbeni svijet bogat ritmovima, melodijama i živopisnim kontrastima. „Petar Pan“ nije samo balet za djecu, nego i skladateljeva poruka odraslima: unatoč svim životnim kušnjama, treba sačuvati vjeru u ljepotu, igru i čudo, baš poput dječaka koji nije želio odrasti.

Hvaljeni koreograf i baletan Remus Dimache, dugogodišnji solist Baleta Hrvatskoga narodnog kazališta Split, svoje bogato scensko iskustvo stečeno kroz niz uloga klasičnog i suvremenog repertoara prenosi i u pedagoški i koreografski rad. Kao osnivač „Plesnog studija Remus Dimache“ (nastalog iz Baletnog studija HNK Split) posvetio se odgoju mladih plesača i stvaranju autorskih projekata u kojima spaja disciplinu klasične tehnike s imaginativnošću modernog pokreta. U svojoj koreografskoj interpretaciji Bjelinskijeva „Petra Pana“ Dimache će publici ponuditi nezaboravnu predstavu koja odiše lakoćom, humorom i djetinjom zaigranošću.

Izvedbe su na programu u sljedećim terminima:

Rezervacije se najavljuju telefonski na 021 213 810 ili mailom na prodaja@hdsplit.hr. Cjelokupni raspored radionica i predstava u Koncertnom laboratoriju dostupan je na https://hdsplit.hr/koncertni-laboratorij-program-za-djecu-i-mlade/.