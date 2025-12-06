Peta ENTER konferencija uspješno zatvorena: nova energija i konkretni koraci za budućnost obrazovanja

Peto izdanje ENTER konferencije, održano od 4. do 6. prosinca 2025. u hotelu Radisson Blu Resort & Spa u Splitu, završeno je danas uz pozitivne poruke i jasnu namjeru da se hrvatski obrazovni sustav razvija u smjeru suvremenih potreba mladih. Konferencija je okupila više od 350 sudionika - učitelja, mentora, stručnjaka i edukatora iz cijele Hrvatske, koji su tri dana razmjenjivali znanja, ideje i iskustva.

Bogat program i realna problematika iz učionica

Program konferencije uključio je 65 predavanja, 8 radionica i panel - rasprave koje su pokrile teme od STEM-a, digitalne nastave i umjetne inteligencije, do rada s darovitom djecom, socio-emocionalne podrške i kreativnog učenja. Sudionici su imali priliku čuti primjere dobre prakse, inovativne pristupe nastavi te konkretne modele za poticanje kreativnosti i izvrsnosti u školama.

Završno predavanje: financijska pismenost za životne vještine

Konferenciju je zatvorio Toni Milun - poznati matematičar, edukator i jedan od najpoznatijih influencera financijske pismenosti u Hrvatskoj, čovjek koji je tisućama ljudi približio matematiku i financije na jednostavan, razumljiv i zabavan način. U svom predavanju o financijskoj pismenosti naglasio je važnosti praktičnih vještina: kako zarađivati više, a trošiti i ulagati pametnije. Predavanje je otvorilo važne rasprave o tome kako školovanje može, ali i mora biti više od teorije, te mladima pružiti alate za samostalan i odgovoran život.

Konferencija otvorila vrata novim promjenama u sustavu obrazovanja

Konferencija je zaključena optimističnim porukama ravnatelja Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Ivice Zelića te voditelja sekcija, koji su u svojim obraćanjima istaknuli najvažnije zaključke

ovogodišnjeg skupa. Naglasili su kako novi Pravilnik o odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika otvara prostor za daljnje unapređenje procesa identifikacije i pružanja sustavne podrške darovitima, što predstavlja jedan od ključnih koraka prema kvalitetnijem i pravednijem obrazovnom sustavu. Posebno je istaknuta uloga umjetne inteligencije, koja donosi nove mogućnosti učenja i poučavanja te, uz jasno postavljene smjernice, postaje vrijedan saveznik učenicima i učiteljima, premda ne može zamijeniti ulogunastavnika. Modularna nastava, povezana s interdisciplinarnim pristupom i projektnim učenjem, dodatno obogaćuje obrazovni proces i otvara put stvaranju suvremene, dinamične i poticajne učionice 21. stoljeća.

ENTER konferencija još jednom je potvrdila da su inovacije, nove tehnologije i razvoj socio-emocionalnih vještina temelj održivog i naprednog odgojno-obrazovnog sustava koji odgovara potrebama današnjeg društva i izazovima budućnosti.