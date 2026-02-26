Pet znakova da vaše dijete zlostavlja druge

Nijedno dijete nije savršeno, ali ako primjećujete da se ružno ponašanje prema vršnjacima ponavlja i postaje obrazac, važno je reagirati. Nasilništvo podrazumijeva namjeru – želju da se nekoga ponizi, omalovaži ili povrijedi. Nisu sva problematična ponašanja nasilje, no kada su sustavna i usmjerena na druge, riječ je o ozbiljnom problemu.

1. Nedostatak empatije

Ako dijete ne pokazuje razumijevanje za tuđe osjećaje, ne preuzima odgovornost za svoje postupke i krivi druge za probleme, to može biti znak upozorenja – osobito kod starije djece.

2. Opsjednutost uklapanjem

Pretjerana briga o popularnosti i društvenom statusu može dovesti do pokušaja kontroliranja drugih. U pozadini se često krije nesigurnost ili strah od odbacivanja.

3. Iskustvo nasilja

Djeca koja su svjedočila agresiji ili je sama doživjela mogu takvo ponašanje usvojiti kao način rješavanja sukoba.

4. Ponižavanje vršnjaka

Ismijavanje, ogovaranje i isticanje tuđih mana često su pokušaj jačanja vlastitog samopouzdanja na račun drugih.

5. Ponavljajući problemi u ponašanju

Česte tučnjave, sukobi ili namjerno isključivanje drugih iz društva znak su da je potrebna intervencija.

Prepoznati problem nije lako, ali djeci koja pokazuju nasilničko ponašanje potrebna je pomoć jednako kao i njihovim vršnjacima. Otvoren razgovor i, po potrebi, stručna podrška ključni su za promjenu takvih obrazaca.