Close Menu

Požar kuće u Slatinama, vatrogasci brzo intervenirali

Planulo je u kuhinji

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slatine intervenirali su danas nakon dojave o požaru kuće.

Prema informacijama DVD-a Slatine, dojava je zaprimljena u 16:38 sati, a po dolasku na teren požar je brzo stavljen pod kontrolu i lokaliziran u 16:50 sati. Potpuno gašenje završeno je u 17:10 sati, nakon čega su se vatrogasci u 17:30 sati vratili u vatrogasni dom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca. Zahvaljujući brzoj reakciji, požar je uspješno ugašen bez daljnjeg širenja.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0