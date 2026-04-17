Požar kuće u Slatinama, vatrogasci brzo intervenirali

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slatine intervenirali su danas nakon dojave o požaru kuće.

Prema informacijama DVD-a Slatine, dojava je zaprimljena u 16:38 sati, a po dolasku na teren požar je brzo stavljen pod kontrolu i lokaliziran u 16:50 sati. Potpuno gašenje završeno je u 17:10 sati, nakon čega su se vatrogasci u 17:30 sati vratili u vatrogasni dom.

U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca. Zahvaljujući brzoj reakciji, požar je uspješno ugašen bez daljnjeg širenja.