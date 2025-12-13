Pet uboda nožem u Novalji: Sud izrekao godinu dana zatvora za pokušaj ubojstva

Krvavi događaji iz sad već pomalo davnog svibnja 2020. godine koji su šokirali hrvatsku javnost dobili su svoj epilog izricanjem nepravomoćne presude muškarcu u dobi od 33 godine iz Novalje, koji je zbog počinjenja kaznenog djela usmrćenja osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, odlučilo je sudsko vijeće Županijskog suda u Zadru. Pokušao je ubodima nožem ubiti drugog muškarca, danas 32-godišnjeg sugrađanina iz Novalje. Ubo ga je pet puta, a samo srećom oštećeni nije zadobio smrtonosne ozljede, piše Novi list.

Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Zadru strašni događaji zbili su se 1. svibnja 2020. oko 23.35 sati u Novalji, ispred apartmana u prizemlju zgrade u kojoj je optuženik tada živio s mladom ženom s kojom ima zajedničko dijete. Na sudu je okrivljenik pojasnio kako su spomenuta žena i on ranije bili par te imaju zajedničko dijete. Nakon što su prekinuli vezu, ona je bila godinu dana u vezi s muškarcem kojeg je u ovom krvavom događaju izbo nožem. Pojašnjava kako su potom ona i drugi muškarac raskinuli, nakon čega joj je on počeo praviti probleme te je oštećenik mislio da on ima nekakve veze s njihovim raskidom pa je i njemu počeo raditi probleme. Te večeri, kad se ovo dogodilo, ova žena živjela je kod njega.

Provokacija pjesmom

Ispred navedenoga apartmana je, navodi se u optužnici, došao oštećeni koji je bio ljut što mu ova žena ne odgovara na telefonske pozive, kao i što ga je isprovocirala poslavši mu poveznicu na dvosmislenu pjesmu, bio je evidentno željan svađe te je pokucao je na vrata apartmana tražeći je. Vrata mu je otvorio okrivljenik rekavši mu kako s njom ne može razgovarati i da ga sačeka da se odjene jer je bio u donjem rublju. Sudsko vijeće je zaključilo kako je okrivljenik inkriminirani događaj započeo isključivo zato što ga je 32-godišnjak izazvao.

Kada je ponovno otvorio vrata apartmana, verbalno se sukobio s oštećenikom. Okrivljeni je iskazivao kako mu je 32-godišnjak počeo prijetiti, da mu je svašta izgovorio, vrijeđao ga. Govorio mu je da će ga ubiti, da će ga napraviti invalidom. Oštećeni je potom nasrnuo na njega. Prvo ga je gurnuo, a onda ga je počeo hvatati za vrat. Pali su na tlo, a u tom položaju ga je 32-godišnjak gušio. U strahu je u džepu trenerke napipao nožić, a potom ga je ubo.

Hvatanje rukom za vrat je kod njega, navodi se u optužnici, izazvalo stanje snažnog afekta te mu je, u cilju da ga usmrti, zadao preklopnim nožem ukupne duljine 19,5 cm, a duljine oštrice 8 cm pet ubodnih rana u tijelo. U nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka dr. Davora Mayera navodi se kako je oštećenik zadobio tri ubodne rane na prednjoj strani prsnog koša, a dvije na leđima. Jedna rana na prsima i obje na leđima okarakterizirane su kao teške tjelesne ozljede. Dr. Mayer smatra kako je sve moglo završiti smrtnim ishodom po oštećenika. Samo slučajnost i sreća rezultirali su time da ne nastane teška i po život opasna ozljeda oštećeniku, pa i smrtni ishod.

Bezobziran i brutalan

S obzirom na to da je okrivljenik s izravnom namjerom ostvario zakonska obilježja kaznenog djela sudsko vijeće ga je proglasilo krivim. Pri odmjeravanju kaznene sankcije imali su na umu njegovu prijašnju neosuđivanost za činjenje kaznenih i prekršajnih djela. Olakotne okolnosti su mu i što je otac jednog maloljetnog djeteta, potom da je inkriminirane prigode bio bitno smanjeno ubrojiv, da je ovo kazneno djelo ostalo samo u pokušaju, kao i da je od počinjenja kaznenog djela prošlo pet godina, a da na duljinu tog vremena okrivljenik svojim ponašanjem nije nimalo utjecao.

Postoji i više otegotnih okolnosti, u prvom redu njegova bezobzirnost i pomalo brutalan način postupanja. Oštećenika nije ubo samo jednom, već čak pet puta. Ne samo da ga je ubo nožem pet puta, nego ga je, u to sud nema nikakve dvojbe, potjerao s mjesta događaja progoneći ga sjekirom u ruci. Kao otegotnu okolnost sud je cijenio i činjenicu da je okrivljenik, bez obzira na to što je bio u stanju jake razdraženosti, posegnuo za nožem svjestan da je u pripitom stanju, tada mu je izmjerena koncentracija od 0,99 g/kg alkohola u organizmu.

– Smatramo kako će svrha kažnjavanja prema okrivljeniku za učin ovog kaznenog djela biti ostvarena kaznom zatvora u trajanju od jedne godine. Svrha kazneno pravnih sankcija ne bi se mogla ostvariti bilo kojom kaznenom sankcijom blažom od bezuvjetne kazne zatvora. Relativno blago sankcioniranje okrivljenika u takvom slučaju poslalo bi krivu poruku društvu, zaključuje sudsko vijeće.