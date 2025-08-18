Pet svakodnevnih namirnica koje tiho uništavaju zdravlje

Mnogi se trude jesti zdravije i birati kvalitetnije namirnice, no neki svakodnevni izbori mogu potkopati te napore. Nutricionisti su za Fox News Digital otkrili koje namirnice i pića najčešće štete zdravlju više nego što ljudi misle. Među njima su i vrlo uobičajeni zalogaji i napitci.

Stručnjaci savjetuju da obratimo više pažnje na ono što unosimo u tijelo, prenosi Index. Evo pet prehrambenih navika koje mogu naštetiti zdravlju.

1. Smrznuta gotova jela

Brza i praktična, no često puna skrivenih rizika. Alma Simmons, dijetetičarka sa Sveučilišta Ohio State, upozorava da smrznuta jela često sadrže više od polovice preporučenog dnevnog unosa soli, što može povisiti krvni tlak, izazvati zadržavanje vode i opteretiti bubrege. Sadrže i nezdrave masti, konzervanse i aditive povezane s bolestima srca, upalama i potencijalno kancerogenim spojevima.

Dodatni problem je plastika. Zagrijavanje ambalaže, čak i one označene kao "sigurna za mikrovalnu", može osloboditi kemikalije koje ometaju rad hormona. Julia Zumpano iz klinike Cleveland dodaje da su takva jela siromašna hranjivim tvarima, pa ih treba kombinirati s hranom bogatom vitaminima i mineralima.

2. Dijetalna gazirana pića

Iako ne sadrže šećer, nisu bezopasna. Simmons upozorava da umjetni zaslađivači, poput aspartama, mogu narušiti ravnotežu crijevne mikrobiote i utjecati na osjetljivost na inzulin. Osim toga, zbog kiselosti, i dalje mogu oštetiti zubnu caklinu i uzrokovati karijes. Zumpano dodaje da dijetalni sokovi mogu potaknuti želju za slatkim i ometati kontrolu apetita, a mogu utjecati i na povišenje triglicerida te šećera u krvi.

3. Čips

Slan, mastan i pun kalorija znači da je čips loša kombinacija za svakodnevnu konzumaciju. Dijetetičarka Lauren Manaker, kaže da redovito jedenje čipsa može povisiti krvni tlak, otežati kontrolu apetita i dovesti do prejedanja. Uz to, ne pruža dugotrajnu energiju. Savjetuje da čips bude povremena poslastica, a za zdraviju alternativu predlaže kokice pripremljene na zraku ili pečeni slanutak.

4. Zaslađeni napitci od kave

Kava s puno šećera može sadržavati više šećera nego desert. Manaker upozorava da svakodnevna konzumacija može dovesti do naglog skoka šećera u krvi, nakon čega slijedi pad energije, ali i do većeg rizika od debljanja i inzulinske rezistencije. Bolji izbor je navikavanje na kavu bez šećera, a slatke verzije ostaviti za posebne prilike.

5. Alkohol

I male količine alkohola, ako se piju svaki dan, mogu dugoročno naštetiti zdravlju. Manaker navodi da alkohol opterećuje jetru, ometa san i povećava rizik od visokog tlaka i nekih vrsta raka. Savjetuje ograničavanje unosa na nekoliko dana tjedno, uvijek uz dovoljno vode, ili isprobavanje bezalkoholnih koktela.