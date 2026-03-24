Pet sati do Splita vlakom? Oporba: "Još smo u doba Franje Josipa"

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek izjavio je u utorak u Hrvatskom saboru kako je u tijeku modernizacija željezničke pruge kroz Liku, koja bi u sljedeće dvije godine trebala znatno skratiti putovanje između Zagreba i Splita.Prema njegovim riječima, uvođenjem sigurnosnih sustava duž cijele trase, što bi trebalo biti dovršeno u roku od godinu i pol do dvije, vrijeme putovanja moglo bi se smanjiti na oko pet sati, i to u brzim i visokokomfornim vlakovima.Saborski zastupnici raspravljali su pritom o konačnom prijedlogu Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu. Predloženim izmjenama uvodi se elektronička teretna lista, jasnije se uređuju odgovornosti u multimodalnom prijevozu, a Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) dodjeljuju se javne ovlasti za digitalnu razmjenu podataka u željezničkom prometu.

Unatoč tome, rasprava se ubrzo usmjerila na stanje željezničke infrastrukture i putničkog prijevoza.

Zastupnica Marijana Puljak (Centar) ocijenila je stanje na terenu lošim, istaknuvši kako putovanje vlakom od Splita do Zagreba traje osam sati i deset minuta, uz prosječnu brzinu od 44,7 kilometara na sat. Usporedbe radi, navela je, prosječna brzina vlakova u Austriji iznosi 107 kilometara na sat, u Poljskoj 114, u Mađarskoj 84, a u Bugarskoj 73 kilometra na sat.

Tušek je odgovorio kako je Hrvatska u proteklim godinama značajno ulagala u cestovnu infrastrukturu, dok za željeznicu nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava. Dodao je da se može raspravljati o prioritetima, ali i naglasio kako su realizirani projekti, poput izgradnje autocesta prema Dalmaciji i prometnog koridora prema Mađarskoj, bili nužni i opravdani.

Podršku predloženom zakonu najavio je Klub SDP-a. Zastupnik Dalibor Domitrović istaknuo je kako će izmjene donijeti uštede, bržu komunikaciju i učinkovitiji protok robe, ali je upozorio da zakon stavlja tržišnu logiku ispred javnog interesa.

HDZ-ov zastupnik Pero Ćosić naglasio je da će digitalizacija prijevozne dokumentacije omogućiti poduzetnicima lakši uvid u kretanje robe i predviđeno vrijeme isporuke, uz smanjenje troškova i birokracije. Istaknuo je i kako je razvoj željezničkog teretnog prometa ključan za jačanje Hrvatske kao logističkog pravca između srednje Europe i Jadrana.

Iz Kluba Možemo podržali su tehnološke iskorake koje donosi zakon, ali su upozorili na dugogodišnje infrastrukturne probleme. Zastupnica Dubravka Novak kritizirala je sporost modernizacije i neizgrađene koridore, ocijenivši da digitalizacija sama po sebi neće riješiti ključne manjkavosti sustava.

Na važnost razvoja željeznice za Rijeku i Gorski kotar upozorio je i zastupnik Mosta Marin Miletić, istaknuvši da bez kvalitetne pruge riječka luka ne može ostvariti puni potencijal. Podsjetio je kako je nizinska pruga do Rijeke bila najavljivana još prije devet godina, s rokom izgradnje do 2030., no dionica Karlovac – Rijeka još nije započeta, a rok je pomaknut na 2040. godinu.