Pet ranih znakova raka želuca koje ne treba zanemariti

Rak želuca u početnoj fazi često ne daje jasne znakove, zbog čega ga liječnici nerijetko nazivaju "tihim" oboljenjem. Simptomi u početku mogu biti blagi i slični svakodnevnim probavnim tegobama, no rano reagiranje uvelike povećava šanse za uspješno liječenje. Evo nekoliko signala koje ne bi trebalo ignorirati:

1. Brza sitost nakon obroka

Ako se zasitite već nakon nekoliko zalogaja ili osjećate da vam je želudac „pun“ iako ste pojeli malo, to može biti znak da nešto remeti njegov normalan rad. U određenim slučajevima, tumor može smanjivati kapacitet želuca. Ovaj simptom lako se previdi, ali ako se ponavlja, treba ga shvatiti ozbiljno.

2. Učestala žgaravica ili probavne tegobe

Peckanje u gornjem dijelu trbuha, žgaravica ili nelagoda koja ne prolazi unatoč terapiji bez recepta mogu upućivati na više od običnog refluksa. Dugotrajne smetnje ovakvog tipa zahtijevaju liječničku provjeru.

3. Neobjašnjiva mučnina i osjećaj nelagode

Blaga, ali uporna mučnina ili pritisak u želucu bez očitog razloga može biti rani signal bolesti. Iako se često pripisuje stresu, prehladi ili lošoj prehrani, ponavljanje ovih simptoma znak je da valja posjetiti liječnika.

4. Gubitak apetita

Postupno smanjenje želje za hranom, bez povezanih zdravstvenih problema, može biti ozbiljan pokazatelj. S vremenom to dovodi i do mršavljenja te gubitka snage. Posebno je važno obratiti pažnju ako se javlja zajedno s drugim simptomima.

5. Stalna iscrpljenost

Umor koji traje danima i ne prolazi ni nakon odmora može biti posljedica anemije ili unutarnjeg krvarenja povezanog s bolešću. Za razliku od običnog umora, ovdje nema jasnog razloga, a slabost postaje stalna.

Rak želuca često ne daje dramatične znakove, ali tijelo se ipak oglašava kroz sitne promjene. Ako primijetite da se probavne smetnje, umor ili gubitak apetita ponavljaju i traju dulje vrijeme, nemojte čekati – potražite stručni savjet. Pravovremena reakcija može biti presudna.