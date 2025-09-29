PET POSTOLJA Trkači AK Alojzije Stepinac briljirali na Magunja trailu

U Sukošanu je u subotu, 27. rujna, održano 11. izdanje Magunja traila, popularne sportske manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj trkača i rekreativaca. Na programu su bile četiri pojedinačne utrke (Magunja 25 km, Vidikovci 12 km, Đir 6 km i Đir Junior) te posebna kategorija Đir parovi. Start i cilj svih dionica bio je na sukošanskom Trgu Ruševac.

Posebno se istaknuo AK Alojzije Stepinac, čiji su članovi ostvarili izvanredne rezultate. Nastupili su u svim disciplinama i u svakoj osvojili postolje. Na najdužoj i najzahtjevnijoj stazi Magunja 25 km, Sandra Profaca istrčala je fantastično vrijeme 2:07:18, što joj je donijelo peto mjesto u ukupnom poretku i drugo mjesto među ženama. Na stazi Vidikovac 12 km, Marko Blaić stigao je do cilja za 54:36 i osvojio drugo mjesto ukupno.

U kraćim utrkama također su dominirali predstavnici kluba. Juraj Bilaver bio je najbrži na Điru 6 km s vremenom 23:12, dok je u juniorskoj verziji Đira trijumfirao Emil Jones, istrčavši dionicu za 25:36. U posebnoj kategoriji Đir – parovi slavio je Tim Nepobjedivi, kojeg čine Ivica Berdik i Vanja Petrović, s rezultatom 30:10.

U subotu 4. listopada atletičare AK Alojzije Stepinac kao i brojne trkačice i trkače iz ostalih hrvatskih klubova te rekreativce očekuje nastup na utrci Linijom obrane grada Zadra koja se trči povodom Dana obrane grada od Bokanjca do Dračevca, slijedeći povijesnu liniju obrane.

Očekuje se nastup preko 200 sudionika, a prijave se mogu obaviti na stranici utrka.com.