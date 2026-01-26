Pet ozlijeđenih u Dalmaciji: Prebrza vožnja ponovno donijela žrtve, objavljena šokantna statistika

U posljednjem razdoblju na području Šibensko‑kninske županije zabilježen je značajan broj prometnih nesreća.

​Od ukupnog broja prometnih nesreća najveći broj, odnosno njih 12 se dogodilo na području Šibenika i to: 3 s ozlijeđenim osobama i 9 s materijalnom štetom, a u istima su 3 osobe lakše i 2 teže ozlijeđene. Na području Drniša nije se dogodila niti jedna prometna nesreća. Na području Knina dogodile su se 4 prometne nesreće s materijalnom štetom.

Analizom uzroka ovih prometnih nesreća utvrđeno je da su najčešće greške sudionika, odnosno okolnosti koje su prethodile događanju samih prometnih nesreća, neprilagođena brzina kretanja vozila 14, nepoštivanje prednosti prolaska 2, a pregledom događanja prometnih nesreća po satima, ove prometne nesreće su se dogodile u vremenima od 08,00-10,00 sati - 7, 10,00-15,00 sati - 7, 12,00-14,00 sati - 2. Nadalje, gledano prema danima u tjednu ove prometne nesreće najčešće su se događale: ponedjeljak i utorak 7, te subota 2.

U promatranom vremenu je protiv počinitelja prometnih prekršaja ukupno je poduzeto 370 mjera, od kojih je za istaknuti nepropisnu brzinu (164), sigurnosni pojas (80), zabranjeni smjer (40), nepropisno uključivanje isključivanje (40), upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola (20), tehnička neispravnost (5) i tako dalje, a ujedno je iz prometa isključeno 26 vozača i 10 vozila, izvijestila je PU Šibensko-kninska.