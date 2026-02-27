Pet najčešćih pogrešaka koje radimo prilikom kuhanja tjestenine

Postoji nekoliko osnovnih pravila koja mogu potpuno promijeniti okus i teksturu tjestenine, prenosi N1.

Dodavanje ulja u vodu za tjesteninu

Iako je važno posoliti vodu, dodavanje ulja nije preporučljivo. Ulje ostaje na površini tjestenine i može spriječiti da se umak lijepo veže za rezance, iako pomaže da se tjestenina ne lijepi. Za najbolji rezultat oslonite se na pravilno miješanje i kvalitetan umak.

Nedovoljno često provjeravanje tjesteninu

Počnite kušati tjesteninu dvije do tri minute prije vremena kuhanja navedenog na pakiranju i nastavite provjeravati svake minute dok ne postignete savršenu teksturu. Savršeno kuhana tjestenina zadržava oblik, dobro podnosi umak i pruža ugodnu teksturu pri žvakanju.

Nedovoljno posoljena voda za kuhanje

Pravilno soljenje vode osnovno je pravilo kuhanja tjestenine. Voda treba biti dovoljno slana – kušajte je prije nego što dodate tjesteninu i po potrebi dodajte još soli dok ne postignete okus sličan lagano začinjenoj juhi.

Ne sačuvate malo vode od kuhanja tjestenine

Voda u kojoj se kuhala tjestenina sadrži škrob koji je ključan za kremast i ujednačen umak. Sačuvajte šalicu ili dvije te vode prije cijeđenja i dodajte ih prilikom miješanja umaka i tjestenine jer će to značajno poboljšati okus.

Isperete tjesteninu poslije kuhanja

Isprati tjesteninu hladnom vodom treba samo kada je pripremate za hladne salate, kako biste zaustavili daljnje kuhanje. U svim drugim slučajevima nemojte ispirati tjesteninu kako biste sačuvali njezin okus i kremastu teksturu umaka.