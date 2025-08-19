Pet minuta u Modroj špilji platit ćete kao turu od četiri sata s druge strane Jadrana. Ne, nije istina da nije lijepo i atraktivno

U prvom dijelu reportaže s Gargana pisao sam o znamenitostima ovog talijanskog poluotoka na zapadnoj obali Jadrana s naglaskom na one lokacije koje se nalaze nešto dalje od mora. Ovoga puta "selimo" na more, a bit će manje teksta i više fotografija. Prva dva dana boravka u Italiji, nakon prolaska sredozemne ciklone, bilo je prohladno i vjetrovito, pa smo za "morsku turu" odabrali treći dan kada se vrijeme već bilo poprilično smirilo i kada se temperatura zraka počela "oporavljati".

Nakon ranog buđenja u seoskom imanju, krećemo nizbrdo i oko 8 sati stižemo do mora, do prekrasnih Peschica. Prvi put ih vidim po danu, parkirali smo se u lučici na zapadnom dijelu grada gdje se nalazi najveća pješčana gradska plaža. Tu smo kupili karte za turističku turu brodom "Vittorio" koja kreće u 9 sati i traje četiri sata. Kupili smo 11 karata, 33 eura po osobi, a 12. kartu smo dobili gratis. U tom trenutku znali smo da je cijena dobra s obzirom na to da ćemo obići veći dio obale poluotoka, vidjeti obalne gradove, spilje - od kojih ćemo se u neke ući, plaže - a na jednoj od njih ćemo se kupati sat vremena.

Četiri nezaboravna sata za 33 eura

Na brod se ukrcalo stotinjak ljudi i avantura je mogla krenuti. Prije nego opišem glavna mjesta koja smo posjetili odmah ću kazati da su svi sudionici izlet jednoglasno zaključili da je ono što smo dobili za plaćenu cijenu znatno više nego smo očekivali.

Vodič je cijelo vrijeme, doduše na talijanskom, govorio o znamenitostima koje gledamo ili posjećujemo. Ušli smo u pet spilja ili jama, prošli kraj desetak izoliranih plaža koje ostavljaju bez daha, a na plaži Vignanotica smo se kupali u uživali sat vremena. Povratak po valovima tramontane koji su tukli u provu broda bilo je iskustvo koje ćemo dugo pamtiti. Naime, posljednji sat ture bio je rezerviran za povratak, no vjetar je bio jači nego je posada broda očekivala. Zbog te situacije, brod je morao dati gasa da bi lakše svladao valove, a to je za posljedicu imalo ne samo skakanje broda po valovima nego opće zalijevanje morem u trajanju od sat vremena. Neplanirano brodsko kupanje većini se svidjelo, no bilo je očito da je bilo dosta onih koje je uhvatila panika. Ipak, najgore je bilo obitelji s malom bebom. Oni su bebu višestruko zaštitili od mora i valova, no svejedno su proživjeli pravu traumu. No kakvu tek traumu prežive posjetitelji Modre špilje na Biševu. Ulaznica za starije je 24 eura, za djecu 12 eura. Pri tome boravak u spilji traje 5 minuta, a cijenu valjda dodati cijenu prijevoza od Komiže do Biševa, što košta 30 do 70 eura po osobi, ovisno o tome jeste li uzeli samo prijevoz ili ste na dogovorenom izletu. Naravno, malo što se može mjeriti s ljepotom Modre spilje, ali ne mogu se oteti dojmu da se radi o neprimjerenoj cijeni za tako kratko iskustvo. Naravno, i na našoj obali mogu se pronaći aranžmani koji traju nekoliko sati ili se radi o cjelodnevnim izletima koji uključuju i ručak, međutim, puno je primjera gdje se gramzljivošću ugrožavamo granu koja hrani državu i velik broj obitelji - turizam.

Ako vas zanima komentar o moru. Istina, more na našem dijelu Jadrana je prosječno i ljepše i bistrije. Međutim, konkretno, dio koji smo obišli na ovoj turi vjerojatno je jedan najljepših u Italiji. Plaže su ili pješčane ili šljunčane i neopisivo su lijepe. Gargano obiluje izoliranim plažama koje su teško pristupačne. Upravo zbog ograničenog broja ljudi koji može na njih stati, boravak na nekoj od ovih plaža mora se unaprijed rezervirati. More je nešto toplije nego kod nas, što usred ljeta mnogima nije po guštu, no to znači da sezona kupanja ranije počinje i kasnije završava.

Rodi Garganico – miris agruma i vidikovci iznad marine

Rodi dočekuje terasama punim naranči i limuna, po kojima je mjesto nadaleko poznato. Stari grad penje se iznad nove marine u kojoj barke drijemaju na plimi i oseci. Na trgu, uz crkvu San Nicola di Mira i svetište Madonna della Libera, lako je uhvatiti ritam mjesta: jutarnja kava na rivi, pa izbor između dviju dugih gradskih plaža. Levante se proteže kilometrima prema San Menaiu i često je zaklonjena od vjetra, dok je Ponente najbliža starim bedemima – savršena za brzo kupanje između dva đira po kalama. Na putu prema Peschiciju, u San Menaiu, stražarska kula Torre dei Preposti podsjeća na dane kad se obala branila od gusara. Novu marinu i luku gradile su i hrvatske tvrtke, a od tu svakodnevna brodska linija vozi za još jednu znamenitost - otočje Tremiti. Ono će morati čekati neko drugo ljeto.

Peschici – grad na litici i povratak trabucchima

Peschici je dramska pozornica od stijene: kuće se gotovo prelijevaju preko ruba litice, a ispod njih se otvaraju tirkizne uvale. Iznad svega bdije kaštel, slojevit od srednjovjekovnih do novijih vremena, dok se u zaleđu na ravnici još prepoznaju oblici stare benediktinske opatije Santa Maria di Kalena. Duž obale su se ponovno rodili trabucchi – stare drvene ribarske konstrukcije pretvorene u kultna mjesta za zalazak, ručak od friške ribe i fotografiju koja miriše na sol. Plaže oko Peschicija izmjenjuju se brzim ritmom: široka Manaccora za obitelji, Sfinale pod kulom za vjetar i sport, te Zaiana kao “divlja ljepotica” s borovima i niskim stijenama.

Vieste – svjetionik, katedrala i Pizzomunno

Ulaz u Vieste čuva svjetionik na otočiću Santa Eufemia, bjelokos stražar koji generacijama pomorcima drži crtu srednjeg i južnog Jadrana. Stari grad je mreža kamenih uličica, s romaničkom katedralom Santa Maria Assunta i pogledima koji pucaju na sve strane. Ispod zidina leži Scialara, duga pješčana plaža koju obilježava Pizzomunno – 25-metarski vapnenački monolit i simbol grada. Južnije obala pravi lukove i prozore u stijeni: Arco di San Felice najpoznatiji je kadar cijelog Gargana.

Pomorska točka Jadrana – crta koja spaja dvije obale

Gargano se, gledano s naših otoka, ucrtava na pomorsku križaljku Jadrana. Svjetlo Viestea i tvrda linija masiva stoje na ruti koja povezuje Palagružu i dalmatinski rt Ploča (Planka) s Anconom i istarskim rtom Kamenjak. To je razlog zašto se ovdje možda najčišće osjeti prijelom između vjetrova različitog smjera i zašto je ovaj istureni dio obale, osim turistima, važan i svima koji žive s morem i od mora.

Najbolje plaže – od gradskih kilometara do razgledničkih uvala

Obalna dionica između Rodija, Peschicija i Viestea nema slabog mjesta, ali nekoliko točaka izdvaja se iz gužve preporuka. U Viesteu, Scialara je zlatni klasik – prostrana, duga i blizu starog grada, idealna za jutarnje kupanje i večernu šetnju. Sjeverno, San Lorenzo nudi mirno more i jednostavan pristup, dok je Baia di Campi šljunčana, s kristalnim morem i izvrsnim snorkelingom. Na granici prema Mattinati, Vignanotica je prizor iz razglednice: bijele stijene, šljunak i more koje mijenja boju kroz dan. Još južnije, Baia delle Zagare (poznata i kao Mergoli) diči se čuvenim faraglionima – vitkim stijenama koje izranjaju iz plavetnila; dio uvale funkcionira uz hotelski kompleks i do nje se stiže panoramskim liftovima, što joj daje dozu profinjenog mondena. Na sjevernom “klinastom” dijelu, Peschicijeve Manaccora i San Nicola pružaju dugačke pješčane dionice sa svim sadržajima, dok Zaiana ostaje izbor za one koji preferiraju prirodniji ugođaj. U Rodiju, Levante i Ponente su komforna baza s pogledom na stari grad, zgodna za kombiniranje s laganim gradskim obilaskom.

Znameniti lift do plaže

Baia delle Zagare, poznata i kao Baia dei Mergoli, smještena je u Nacionalnom parku Gargano kod Mattinate. Ime potječe od "zagare" — cvjetova agruma — a plaža se nalazi ispod litice vapnenca, s dva impresivna faragliona ("Arco di Diomede" i "Le forbici") te "grotta delle finestre" u blizini. Uvali pripadaju tri odvojene plaže: dvije duže (oko 260 m i 450 m) te jedna manja, sjevernija (60 m), dostupna samo morem.

Hotel Baia delle Zagare je luksuzni resort s 4 zvjezdice, pozicioniran na litici iznad mora, uronjen u sredozemnu vegetaciju, unutar Nacionalnog parka Gargano. Kompleks se sastoji od nekoliko vila u mediteranskom stilu, s ukupno više desetaka soba, suiteova i vila. Gostima su na raspolaganju dva privatna pristupa moru – plaže skrovite između bijelih stijena, dostupne panoramskim liftovima isklesanim u litici. Prema turističkim izvorima, upravo ti liftovi omogućuju brz i spektakularan "spuštanje u raj" do mora.

Morske špilje – tura brodom koja se ne preskače

Garganske špilje najbolje se upoznaju s broda na turama koje iz Viestea najčešće idu prema jugu. Grotta Sfondata otvara se prema nebu – “bez krova”, pa svjetlo pada okomito u more i stvara dramatičnu scenu u podne. Grotta dei Due Occhi ima dva kružna otvora kroz koje u unutrašnjost padaju dva “svjetlosna oka”, dok se u Grotti Smeraldi zidovi zazelene od refleksa mora. Grotta dei Contrabbandieri nosi ime po krijumčarima i prolazima koji se igraju svjetlom i plimom, a par “zvona” – Campana Grande i Campana Piccola – pružaju visoke kamene odjeke, katkad i s malim šljunčanim jezikom u nutrini. Vodiči svakodnevno biraju najljepši i najsigurniji itinerar ovisno o moru; računajte na 6 do 10 špilja i jedno kratko kupanje usput.

Resorti skriveni u zelenim uvalama

Uz divljinu litica i pitoresknih plaža, Gargano nudi i diskretne džepove luksuza. Pugnochiuso Resort leži u srcu parka, razapet nad dvjema uvalama s privatnim molovima, sportovima na vodi i nekoliko restorana uklopljenih u zelenilo. Baia delle Zagare, legendarni hotel visoko iznad faraglionâ, spušta goste panoramskim liftovima na dvije ekskluzivne plaže. Ovi mikrosvjetovi ne oduzimaju obali njezin iskonski šarm, ali joj daju mogućnost da, po želji, bude i tiha i raskošna.

Na kraju nekoliko subjektivnih ocjena.

PREDNOSTI TURISTIČKOG GARGANA U ODNOSU NA NAŠ DIO JADRANA Povoljnije cijene - privatni smještaj kao i onaj u hotelima povoljniji je nego u Dalmaciji, ali ovo vrlo ovisi o lokaciji. Turistički najpoželjniji dijelovi poluotoka su cijenama slični nama ili malo povoljniji, dok se drugdje mogu pronaći bitno jeftiniji aranžmani. Cijene u dućanima su vidljivo povoljnije nego kod nas, u restoranima je u pravilu jeftinije.

Ogromne pješčane plaže - nešto što kod nas ne postoji. Dok će većina Dalmatinaca preferirati naš tip plaža, strani turisti mahom traže pijesak.

Nije pogođen masovnim turizmom

Manje gužvi na cestama NEDOSTACI: Stanje prometnica, ali onih sporednih, je prilično lošije nego kod nas, vjerovali ili ne. Srećom, do Gargana sa svih strana dopire autocesta...

Nepoznavanje engleskog jezika. Pronaći nekoga tko tečno govori engleski prava je misija.

Cijena goriva - gorivo je nekoliko desetaka centi skuplje nego u Hrvatskoj.

Voda nije svugdje pitka, pa se se često morate opskrbiti u prodavaonicama.