Pet ljudskih glava pronađeno na poznatoj turističkoj plaži

Pet ljudskih glava pronađeno je obješeno na užadi na turističkoj plaži na jugozapadu Ekvadora, potvrdila je policija, u trenutku kada se zemlja suočava s novom eskalacijom nasilja povezanog s trgovinom drogom.

Prema navodima vlasti, užad s glavama bila je pričvršćena za drvene stupove zabijene u pijesak na plaži u ribarskom mjestu Puerto Lopez. Uz tijela je pronađen i natpis s prijetećom porukom, za koju policija navodi da je bila usmjerena prema osobama koje se bave iznudama i reketiranjem lokalnih ribara.

Fotografije koje su objavili ekvadorski mediji prikazuju krvavi prizor, a policija incident povezuje sa sukobom kriminalnih skupina. Prema policijskom izvješću, na tom su području aktivne mreže za trgovinu drogom povezane s transnacionalnim kartelima, koje za ilegalne aktivnosti koriste ribare i njihove male brodice.

Borba za prevlast nad teritorijem i kontrolu krijumčarskih ruta potaknula je niz nasilnih incidenata u provinciji Manabí, u kojoj se nalazi Puerto Lopez.

Policija je u subotu izvijestila da su u Puerto Lopezu provedene pojačane kontrole i nadzorne operacije, u sklopu izvanrednog stanja koje je trenutačno na snazi u devet od ukupno 24 provincije Ekvadora, uključujući Manabí. Izvanredno stanje uvedeno je s ciljem suzbijanja eskalacije nasilja, ponajprije u obalnim područjima, te uključuje ograničenja određenih građanskih prava.

Sigurnosne mjere dodatno su pojačane nakon što je prije dva tjedna u tom području u masakru ubijeno šest osoba. Tri dana kasnije, u drugom oružanom napadu u gradu Manta, također u provinciji Manabí, ubijeno je još šest ljudi.

Ekvador je već više od četiri godine pogođen snažnim valom nasilja, otkako je postao logističko središte za skladištenje i distribuciju droge, koja u zemlju uglavnom stiže preko sjeverne granice s Kolumbijom i južne granice s Peruom.

Prema službenim podacima, 2023. bila je najnasilnija godina u povijesti zemlje, s više od 9000 ubojstava, čime je nadmašen prethodni rekord iz 2022., kada je zabilježeno 8248 smrtnih slučajeva.