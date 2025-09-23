Pet Hajdukovih igrača pozvano u reprezentacije!

Hajdukov vratar Ivica Ivušić dobio je poziv izbornika hrvatske nogomete reprezentacije Zlatka Dalića za utakmice protiv Češke i Gibraltara u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo. Hrvatska igra s Češkom 9. listopada u Pragu te s Gibraltarom tri dana kasnije u Varaždinu.

Abdoulie Sanyang Bamba dobio je poziv izbornika Gambije Johnathana McKinstryja za predstojeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo. Gambija 8. listopada na domaćem terenu igra protiv Gabona, a tri dana kasnije gostuje kod Sejšela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Toni Silić, Branimir Mlačić i Šimun Hrgović dobili su poziv izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića za utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u kojem Hrvatska 14. listopada u Velikoj Gorici igra protiv Ukrajine.