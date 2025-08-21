Perišić proglašen igračem sezone u Nizozemskoj

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić dobio je veliko priznanje – ugledni nogometni portal Transfermarkt proglasio ga je najboljim igračem nizozemske Eredivisie u prošloj sezoni!

Iako ima 36 godina, Perišić je prošlu sezonu odigrao u vrhunskoj formi, predvodeći svoju momčad. U svojoj prvoj sezoni u Eredivisie, i to sa 36 godina, Perišić je odigrao 27 utakmica, zabio 9 pogodaka i podijelio 9 asistencija. Većina njegovih golova i asistencija stigla je u presudnim trenucima

Njegovi golovi, asistencije i gotovo luđačka radna navika donijeli su mu status neprikosnovenog lidera u svlačionici nizozemskog velikana, piše gol.hr.