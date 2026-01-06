Close Menu

Perišić poslao poruku podrške Gvardiolu nakon teške ozljede: "Vidimo se za koji misec, mašino"

Perišić je objavio kratku, ali znakovitu poruku
Ivan Perišić

Hrvatski nogometaš Ivan Perišić oglasio se na društvenim mrežama nakon vijesti o ozljedi Joška Gvardiola. Uz fotografiju na kojoj je pozirao s reprezentativnim kolegom, Perišić je objavio kratku, ali znakovitu poruku: "Vidimo se za koji misec mašino",

Podsjetimo, Manchester City je u ponedjeljak službeno potvrdio kako je Gvardiol u derbiju protiv Chelseaja, koji je završio 1:1, zadobio prijelom tibije desne noge te da će operacija uslijediti kasnije tijekom ovog tjedna.

