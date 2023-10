Perišić je "pola momčadi", Hrvatska sterilna i nemoćna: Dalić će morati tražiti nova rješenja

Moglo se pretpostaviti će Andrej Kramarić i prije svih Ivan Perišić jako puno nedostajati Vatrenima, da će ih jako teško nadomjestiti, no te su bojazni debelo nadmašene.

Igrači koji su ih trebali zamijeniti nisu iskoristili šansu. Dok se za Brekala i može reći da je nešto pokušavao, Pašalić i Musa djelovali su potpuno izgubljeno. Nije to samo njihova krivnja, podbacila je cijela momčad.

Hrvatska je u prvom poluvremenu izgledala toliko smušeno i nepovezano da je to bilo teško povjerovati. Bila je potpuno bezopasna i jalova, piše Gol.hr.

Turci su na početku presingom stiskali zadnji hrvatski red i tjerali ga na pogreške, a poslije su se povukli u blok i čekali kontru. Gotovo u svakom izlasku stvarali su pomutnju u hrvatskim redovima. Gol je naprosto visio u zraku.

Gvardiol kretnjom zbunio Livakovića

Naposljetku je i pao. Gvardiol je na trenutak zaspao i Yilmaz mu je pobjegao nakon duge lopte Ozcana, koji je presjekao pas Brekala i otvorio kontru. Gvardiol je pomalo bizarno odustao od praćenja Yilmaza, krenuo je na drugu stranu i na taj je način zbunio Livakovića, koji je nepotrebno istrčao i dopustio turskom napadaču da ga prebaci i jednostavno postigne pogodak.

Hrvatska je u drugom poluvrijeme ušla osjetno agilnije i odlučnije, no Turci su i dalje prijetili iz opasnih kontri. Sreća u nesreći je što Turci imaju problema sa završnicom. Nikako nisu mogli izigrati akcije do kraja. Svaki put bi se spetljali u odlučnom trenutku.

Da su malo kvalitetniji, Hrvatska bi teško stradala s obzirom na to koliko je prostora ostavljala. No i to je pokazatelj zbog čega se Turci, primjerice, ne mogu plasirati na Svjetsko prvenstvo više od 20 godina.

Preteško pobjeđuju čak i kada su osjetno bolji na travnjaku. Nisu znali iskoristiti praznine i šanse koje su im Vatreni tako širokogrudno otvarali i prelomiti utakmicu.

Dalićeve zamjene donijele energiju i agresivnost, ali ne i gol

Dalić je sredinom drugog dijela posegnuo za izmjenama. Izveo je Pašalića, Musu i Brekala, a uveo je Majera, Petkovića i Vlašića, a kasnije je i Beljo ušao umjesto Kovačića.

Svježe snage donijele su više energije i agresivnosti. Hrvatska je počela sve opasnije stiskati Tursku i to je bio nagovještaj da se konačno mijenja odnos snaga.

No Vatreni nisu mogli do izjednačujućeg pogotka. Stvorili su premalo izglednih situacija za pogodak i ne čudi što su izgubili od tradicionalno neugodnog suparnika, javlja Gol.hr.

Vatreni ne mogu bez stresa u kvalifikacijama. To je već postala tradicija koje se grčevito drže. Ovaj put vjerojatno neće biti kobno, no vrč ide na vodu dok se ne razbije. Nekompletna Hrvatska ipak nije tako jaka, kao kada je u punom sastavu. I ova utakmica jasno je pokazala koliko nedostaje Perišić. Mnogo je puta bio "pola momčadi". Vatreni u ovom kadru takvog igrača nemaju. Očigledno je da će Dalić morati tražiti nova rješenja.