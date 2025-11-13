Perišić i Dalić pred Farskim Otocima: Hrvatska ide po Svjetsko prvenstvo

Dan uoči pretposljednje utakmice kvalifikacija za SP 2026. protiv Farskih Otoka, izbornik Zlatko Dalić i dokapetan Hrvatske Ivan Perišić obratili su se medijima, piše HRT.

Hrvatsku samo bod dijeli od plasmana na Svjetsko prvenstvo te sutra može i osigurati sedmu svjetsku smotru za Vatrene:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Imali smo prošlih godina odlične rezultate i zaslužili lakšu grupu. Sada je važno odraditi dobro sve do kraja. Ako sutra riješimo sve, bit će lakše ovih zadnjih dana,, ali idemo na obje pobjede, jer nam put, ako se poklope i drugi rezultati, može biti lakši na taj način na ždrijebu za SP. Mi smo Hrvatska i idemo uvijek na pobjedu, rekao je Perišić.

O mlađim igračima u reprezentaciji, Perišić je dodao:

- Svi trebaju biti maksimalno fokusirani, želim im da uživaju, žive za to i daju maksimum za Hrvatsku. Mi veterani smo tu da im pomognemo, a oni da odrade svoje.

Klupska sezona za Perišića?

- Prvi smo i igram stalno, živim za svaki dan i svaki trening, nakon teške ozljede koju sam doživio, za sve sam zahvalan. Ta ozljeda mi je omogućila da vidim i cijenim sve na novi način. Iskustvo je tu, znam da se bliži kraj i sada znam da moram još više raditi da igram i za klub i za reprezentaciju.

Utrka za Šukerom između njega i Kramarića?

- Što se toga tiče, što bude da bude. Ekipa je najvažnija, ako bude, bude, ako ne, asistencija mi je draža od gola. Ako oboje to napravimo, odlično, ali da nisam tu za ekipu, ne bih bio sretan ni kad sam igrao lijevog beka.

Izbornik Dalić s oprezom, ali jasno naglasivši da Vatreni žele doći do sva tri boda, najavio je utakmicu s Faranima:

- Naša navika je da poštujemo svakog protivnika, pa tako i Farske Otoke. Čeka nas teška utakmica, nećemo tek tako doći do pobjede. Farski Otoci su imali povijesni kvalifikacijski ciklus, 12 bodova imaju, ali naš cilj je osvojiti tri boda i imati najbolji ciklus u našoj povijesti, započeo je Dalić.

"Da nema ekipe, ne bi bilo ni priznanja"

Prva utakmica s Farskim Otocima?

- Tada nisam bio sretan s našom igrom, osim s rezultatom, ali nakon što sam vidio poraza Crne Gore i Češke, bio sam sretan, rekao je kratko Dalić.

Dalić je nominiran za najboljeg trenera 2025., kako gleda na to?

- Da smo gledali samo individualna priznanja, ne bi bili ovdje. Zadovoljan sam zbog toga, ali da nema ekipe, ne bi bilo ni priznanja, tako da smo svi ovdje za Hrvatsku.

Dodatni pretpozivi?

- Cilj je da potvrdimo da smo na SP-u sutra, ali neće biti novih pretpoziva ako se to potvrdi. Ima nas 24 i onda ćemo dati šansu svim igračima. Ono što imamo tu, dovoljno je, zaključio je Dalić, koji je rekao da će i Martin Erlić biti spreman za Crnu Goru, te da jedino on neće biti u sastavu za Farske Otoke sutra.

Utakmica Hrvatske i Farskih Otoka igra se sutra od 20:45 na riječkoj Rujevici, a onda u ponedjeljak Vatreni zaključuju kvalifikacije utakmicom protiv Crne Gore u Podgorici.