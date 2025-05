Pehar ipak neće do prvaka Hrvatske automobilom. Evo na koji način stiže

Helikoper će sletjeti na pomoćni teren, iz njega će izaći predsjednik HNS-a Marijan Kustić u pratnji Gorana Đurića, člana Uprave sponzora Lige SuperSporta. S njima će biti i tehničko osoblje, nosit će pehar za prvaka Hrvatske i četrdeset medalja. Pobjednik će imati dovoljno vremena pošteno proslaviti, a kruna će doći na kraju.

Vlasnici pomoćnih igrališta potpisali su suglasnost da helikopter sleti na njihov travnjak, a zanimljivo u Maksimiru bi to bio teren koji se zove Luka Modrić, i koji je - licenciran za slijetanje helikoptera! Netko u Dinamu kao da je odavno znao za što bi mogao poslužiti. Na Rijeci je u prvom redu, a potom i na igračima Modrih da kažu hoće li se povijesna scena dolaska trofeja helikopterom dogoditi baš u Zagrebu.

Kustić, Đurić i delegacija HNS-a nalazit će se u kući za odmor kod Bosiljeva, nedaleko čuvenog čvorišta, u mjestu Ponikve, kao što je i zamišljeno. HNS je pozvao i televizije, fotoreportere, novinare... da svjedoče povijesnom događaju. Tamo će gledati utakmice, pehar će biti izložen ispred helikoptera, a medijski djelatnici bit će u prigodi pratiti utakmicu zajedno s Kustićem. Ako su dovoljno pažljivi možda i otkriti koji mu je klub, ipak, najdraži. Je li istina da je hajdukovac, pišu Sportske novosti.

Potom se, dakle, neće zaputiti na stadion cestovnim putem nego zrakom. U ponedjeljak je na sastanku u HNS-a Marijan Kustić predložio da idu automobilom, nije bio sklon helikopteru. Da će ići cestom kazao je taj dan i voditelj sigurnosti Jurica Jurjević. Zašto je to promijenjeno?

- Zato što ste na razotkrili! Objavili ste da planiramo ići autom pa su to svi znali, što nam je moglo zakomplicirati stvari - sa smiješkom je kazao Jurjević te istaknuo:

- Na kraju, kad smo sve detaljno analizirali, došli smo do zaključka da će helikopterom biti elegantnije. Prije svega bit ćemo brži, posebice što je pitanje kakve bi bile eventualno gužve na prilazu stadionu. Mnogi navijači koji nemaju ulaznicu mogli bi se naći oko stadiona u sva tri grada. Primjerice na Rujevci bi nam cesta mogla biti zakrčena, tamo bismo mogli izgubiti više vremena nego od Bosiljeva do naplatnih kućica. Zato je helikopter bolje rješenje, a i izazvat će dodatan efekt u cijeloj priči. Kakva je bila sezona, zaslužuje takav filmski završetak.

Definitivno za snimiti dokumentarac, a još da sleti na glavni teren pa uz Kustića iz njega "iskoče" dvije celebrity dame s peharom i medaljama. U takve kreacije ipak se neće ići...

- Helikoper je unajmljen od jedine slovenske tvrtke koja pruža usluge privatnog prijevoza helikopterom. U Hrvatskoj to nitko ne radi, Slovenci su nam bili najbliži, potom Talijani, Mađari... Bit će lociran blizu Bosiljeva na livadi kraj kuće za odmor koja ima veliku travnatu površinu te se tamo može pozicionirati. U toj kući će se gledati utakmice. Kad ćemo imati prvaka polijeće prema lokaciji. Do Šibenika ima sat i pet minuta, a do Rujevce i Maksimira negdje 35 minuta. S MUP-om je iskomunicirano, znaju gdje će biti točke slijetanja, koji su protokoli. Gdje god bude prvak sigurno će euforija navijača potrajati najmanje pola sata – rekao je Jurjević.

- Piloti su dobili broj čestica na pomoćnim igralištima, sve su im lokacije prihvatljive. Klubovi su upoznati, sve je riješeno.

Napoli je u petak navečer osvojio talijansko prvenstvo, pehar su na pozornicu donijeli 57 minuta nakon završnog zvižduka, iako su ga imali na stadionu te na licu mjesta ugravirali ime prvaka. Potom su prozivali igrače jednog po jednog da bi ga kapetan Giovanni Di Lorenzo podigao sat i 24 minuta nakon kraja utakmice. Prije toga igrači su otišli u svlačionicu, odjenuli majice posvećene naslovu, a održane su čak i press konferencije obje momčadi, pri čemu su nogometaši Napolija upali i prekinuli presicu Antonija Contea. Nisu se žurili, a ljudi na tribinama su pjevali i slavili.

- Bit će sve u redu, u tom smislu se ne brinem. Dobra je odluka što smo stavili utakmice u 17 sati, bit će kvalitetna vidljivost za slijetanje. Savez će podmiriti troškove, ali nije to uopće neka cifra da ti pamet stane. Ništa u odnosu na cijelu sezonu... Ja ću sve koordinirati, bit ću na Bosiljevu. Veliko je zanimanje pa vjerujem da će se mnoge medijske ekipe naći tamo – konstatirao je Jurjević.

Na svakom stadionu bit će izaslanstvo HNS-a predvođeno članovima Izvršnog odbora koje će pričekati Kustića s peharom. U Belgiji će se također pehar dostaviti helikopterom, tamo su u igri za prvaka USG našeg Franje Ivanovića i Club Brugge. Ranije se već to dogodilo u Škotskoj, nije to nikakav presedan. Ali za nas je nešto sasvim novo.