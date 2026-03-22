Pedikerka Lana osuđena na zatvor: Nakon seksa iz novčanika uzela 150 eura

Pedikerka Lana (40) proglašena je krivom i osuđena na zatvorsku kaznu jer je muškarcu nakon intimnog odnosa iz novčanika uzela 150 eura, prenosi Danica.

Sve se dogodilo u stanu u Varaždinu između 5.40 i 7.05 sati. Prema presudi, nakon susreta muškarac je primijetio da mu je novčanik izvađen iz hlača i ostavljen na stolu, a novac koji se u njemu nalazio – nestao.

Na sudu je 42-godišnji muškarac ispričao kako je s optuženom bio tri puta. Prva dva susreta bila su, kako je naveo, uz novčanu naknadu, dok je treći završio krađom.

– U novčaniku su bili dokumenti, bankovne kartice, fotografije supruge i djece te 150 eura. Novac je nestao – rekao je, dodajući kako je slučaj odmah prijavio policiji.

Nakon toga otišao je i do njezina stana, no nitko mu nije otvorio vrata.

Optužena se branila da se ne sjeća točno što se dogodilo te je tvrdila da u novčaniku nije bilo 150 eura, već znatno manje.

Sud joj nije povjerovao te ju je proglasio krivom za krađu i osudio na šest mjeseci bezuvjetnog zatvora.

Uz to, u istom postupku proglašena je krivom i za prijetnju smrću drugoj osobi, pa joj je izrečena jedinstvena kazna od 15 mjeseci zatvora. Sud je kao otegotnu okolnost uzeo u obzir i činjenicu da je već ranije bila pravomoćno osuđivana.