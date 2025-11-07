Pedeset maskiranih muškaraca došlo pred Srpski kulturni centar u Zagrebu

Pedeset maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, došlo je pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održava izložba.
Ondje je i nekoliko interventnih policajaca.
U jednom je trenutku jedan od maskiranih mladića pljunuo Indexovu fotoreporterku.
Nakon što su opjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skadirali "Za dom spremni", otišli su s mjesta događaja. Policija zasad nije intervenirala, skupina se sama udaljila, javlja Index.
