Pečeni krumpiri kakve nikad niste probali - uz jednostavan sastojak koji kuhari uvijek koriste

Pečeni krumpiri savršen su izbor za užurbane dane kada nema vremena za dugotrajno kuhanje. Oni se mogu obogatiti na bezbroj načina – od sira i graha, tunjevine s majonezom do klasika poput maslaca i sira. Mnogi eksperimentiraju kako bi postigli savršenu kombinaciju hrskave korice i pahuljaste unutrašnjosti.

Osim metoda u mikrovalnoj ili fritezi na vrući zrak, koje također daju dobar rezultat, tradicionalno pečenje u pećnici ostaje omiljeni pristup. Chef Sylvia Fountaine, kulinarski autoritet iza bloga Feasting at Home, otkriva svoj trik: tajni sastojak za savršeni pečeni krumpir je sol – i to morska ili krupna kuhinjska. Sol izvlači višak vlage iz kore, čineći je hrskavom, a pritom ne pretvrdom, prenosi N1.

Uz sol, potrebna je i mala količina ulja, a ekstra djevičansko maslinovo ulje daje posebnu dubinu okusa. Iako je čekanje najizazovniji dio procesa, rezultat – hrskava korica i naglašen prirodan okus krumpira – u potpunosti se isplati.

Kako napraviti hrskavije pečene krumpire

Krumpir je potrebno izbosti vilicom barem tri puta kako bi para mogla izaći i spriječilo se pucanje. Chef savjetuje da se krumpir ne omata aluminijskom folijom jer ona zadržava paru i dovodi do gnjecavog rezultata. Umjesto toga, stavlja se na pleh u sredinu pećnice. Vrijeme pečenja iznosi oko sat i 15 minuta. Da bi unutrašnjost bila "pahuljasta, a ne gnjecava", krumpir se odmah zareže nožem kako bi izašla preostala para. Kada poprimi zlatnu boju, pećnica se gasi, ali krumpir ostaje unutra još pet minuta radi dodatne hrskavosti. Nakon toga, krumpir se lagano pritisne kuhinjskom krpom, unutrašnjost se razrahli vilicom i doda se maslac.

Dok se može poslužiti jednostavno, s maslacem, brojni su načini da se obogati nadjevima.