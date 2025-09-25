Pečeni krumpiri kakve nikad niste probali - uz jednostavan sastojak koji kuhari uvijek koriste

Pečeni krumpiri savršen su izbor za užurbane dane kada nema vremena za dugotrajno kuhanje. Oni se mogu obogatiti na bezbroj načina – od sira i graha, tunjevine s majonezom do klasika poput maslaca i sira. Mnogi eksperimentiraju kako bi postigli savršenu kombinaciju hrskave korice i pahuljaste unutrašnjosti.
Osim metoda u mikrovalnoj ili fritezi na vrući zrak, koje također daju dobar rezultat, tradicionalno pečenje u pećnici ostaje omiljeni pristup. Chef Sylvia Fountaine, kulinarski autoritet iza bloga Feasting at Home, otkriva svoj trik: tajni sastojak za savršeni pečeni krumpir je sol – i to morska ili krupna kuhinjska. Sol izvlači višak vlage iz kore, čineći je hrskavom, a pritom ne pretvrdom, prenosi N1.
Uz sol, potrebna je i mala količina ulja, a ekstra djevičansko maslinovo ulje daje posebnu dubinu okusa. Iako je čekanje najizazovniji dio procesa, rezultat – hrskava korica i naglašen prirodan okus krumpira – u potpunosti se isplati.
Kako napraviti hrskavije pečene krumpire
- Krumpir je potrebno izbosti vilicom barem tri puta kako bi para mogla izaći i spriječilo se pucanje.
- Chef savjetuje da se krumpir ne omata aluminijskom folijom jer ona zadržava paru i dovodi do gnjecavog rezultata. Umjesto toga, stavlja se na pleh u sredinu pećnice.
- Vrijeme pečenja iznosi oko sat i 15 minuta.
- Da bi unutrašnjost bila "pahuljasta, a ne gnjecava", krumpir se odmah zareže nožem kako bi izašla preostala para.
- Kada poprimi zlatnu boju, pećnica se gasi, ali krumpir ostaje unutra još pet minuta radi dodatne hrskavosti.
- Nakon toga, krumpir se lagano pritisne kuhinjskom krpom, unutrašnjost se razrahli vilicom i doda se maslac.
Dok se može poslužiti jednostavno, s maslacem, brojni su načini da se obogati nadjevima.