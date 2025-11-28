Pčelari pred slomom? Ograničenje cijena prijeti nestankom domaćeg meda iz trgovina: "Ne možemo konkurirati uvoznom medu"

Dragutin Keser ekološkim se pčelarstvom bavi već 20 godina. Odluka Vlade koja je trebala zaštititi potrošače kod njega je izazvala ogorčenje.

"Naša proizvodna cijena je barem 50 posto veća nego što je u konvencionalnom pčelarstvu, znači 9, 10 eura. Radije ćemo se dogovoriti i podijeliti taj med pa neka ljudi vide, evo, podijelili smo tonu, dvije meda, ali da nas ne podcjenjuju", rekao je Keser.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kažu da im proizvodnja sve teže pokriva troškove, piše Dnevnik.

"Svijetliji medovi - to su veće paše, veći prinosi meda po košnici, dok recimo tamniji medovi su manji prinosi i cijena tih tamnijih medova ne može biti ispod 10 eura. Ako budemo morali staviti tu cijenu, onda meda više neće biti u trgovinama", poručio je Damir Šerbecki, proizvođač meda.

Agrarni stručnjaci upozoravaju da odluka može imati ozbiljne posljedice, jer pčelari sve više ovise o prodaji s kućnog praga.

"Najbolje bi bilo da Vlada to ne čini, nego prepusti tržištu da ono samo regulira.

Cijena proizvodnje staklenke meda je između 3,5 i šest eura, teško je očekivati da možete ponuditi nižu cijenu kojom bi se pojavio med u lancima tako da su naši potrošači prepušteni ponudi meda iz drugih država EU-a", rekao je Ivo Grgić, agrarni stručnjak.

Podaci pokazuju kako najviše uvozimo iz Njemačke - više od milijun kilograma, dok je drugo tržište Ukrajina s oko 540.000 kilograma. Poljoprivredna inspekcija ove je godine provela ciljanu kontrolu i uzela 50 uzoraka meda. Od 47 analiziranih, 33 su bila ispravna, a 14 neispravnih.

"Uopće nije bitna cijena, kod nas sve ide u nebo, pa se i ova nekvaliteta skupo cijeni, a ljudi se prevare", rekla je Mira iz Zagreba.

Hrvatski pčelarski savez zatražio je zato od ministra gospodarstva da med makne s liste proizvoda s ograničenom cijenom.

"Ovo je dokaz koliko vas poštuje institucija koja vodi državu. Pčelarski savez očito nije mjerodavan sa svojih 6200 članova, barem da ga priupitaju što misli o tome, pa na osnovu toga donesu pametniju i pravedniju odluku. Proizvođač meda ne može konkurirati toj cijeni, trgovačkom lancu nekakvog proizvoda koji dolazi iz dalekih zemalja", upozorio je Dražen Kocet, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza.

Iz resornog Ministarstva poručuju kako se odluka ne odnosi na proizvođače koji prodaju na tržnicama. OPG-ovi i drugi registrirani proizvođači koji med prodaju na štandovima izuzeti su od ograničenja cijena.