Close Menu

Pažanin dirnuo pratitelje emotivnom porukom

Baš lipo

Poznati hrvatski chef Ivan Pažanin na društvenim mrežama podijelio je emotivnu objavu povodom rođendana svoje majke.

„Mojoj majci sretan rođendan. Volite ih, ljubite, grlite… Sreća je u njima. Hvala im na svemu“, poručio je Pažanin, uz objavu koja je izazvala brojne pozitivne reakcije i čestitke pratitelja.

Njegove riječi mnogi su doživjeli kao snažan podsjetnik na važnost obitelji i zahvalnosti prema roditeljima, a objava je brzo prikupila velik broj lajkova i komentara podrške.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0