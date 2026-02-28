Pavić i Arevalo poraženi u finalu Dubaija

Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili su finale ATP 500 turnira u Dubaiju od Finca Heliövaare i Britanca Pattena s 5:7, 5:7. Za Pavića je to bio 76. finale u karijeri u konkurenciji muških parova, a ima 42 trofeja. U Dubaiju je s Nikolom Mektićem već izgubio dva finala, 2021. i 2022.

U prvom setu su Heliovaara i Patten imali loptu za 2:0, koja je ujedno bila i lopta Pavića i Arevala za 1:1. Novih prilika nije bilo sve do kraja prvog seta kad su na servis Mate Pavića nakon 40-15 Finac i Britanac osvojili tri poena zaredom za 7:5. Presudila su dva voleja, prvo Arevalov, a potom i Pavićev, koja su završila u mreži.

U drugom setu je Pavić izgubio servis kod 1:2, ali je Patten propustio 40-15 i dvostrukom servis greškom vratio Pavića i Arevala na 3:3. Kod 4:5 je Arevalo spasio meč-loptu, ali je dva gema kasnije Pavić otvorio gem s 0-40, a protivnici iskoristili drugu od četiri meč-lopte i nakon sat i 26 minuta igre uzeli trofej.