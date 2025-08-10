Pave je Hajduka uživo zadnji put gledao na Starom placu, a danas je prvi put na Poljudu. Stigao je iz Južnoafričke Republike

Hajduk danas s početkom u 21 sat igra protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL.

Peta je ovo službena utakmica Bijelih u novoj sezoni. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Hajduk će, kao i uvijek, imati veliku podršku s tribina. Brojni navijači idu prema Poljudu, a mi smo sreli 83-godišnjeg Pavu Mirića. Rodom je iz Kaštel Novoga, ali živi dugi niz godina u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici gdje je radio kao mesar.

Došao je u pratnji nećaka i njegove djece, a ovo je prva utakmica na koju je došao nakon susreta s Olimpijom na Starom placu.

"Hajduk je tada tuka", kaže nam Pave. Upitali smo ga kakav je osjećaj doći na Poljud.

"Vidit ćemo kad sađem doli i ako Hajduk dobije, onda će bit dobar osjećaj", kazuje nam.

Inače utakmice sluša preko telefona.

"Preko telefona odslušam zadnjih 5-6 minuta", govori nam, a na pitanje hoće li Hajduk biti prvak kaže da "kad nije bio lani, neće više, al još ovu godinu može bit nešto".