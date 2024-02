PAVASOVIĆ VISKOVIĆ: "Marić je prilično pametan čovjek koji je danas pokušao sa spinom koji mu neće proći"

Ne stišava se bura zbog snimki koje su procurile iz VAR sobe tijekom utakmice Hajduk-Varaždin. Njima se sada bavi i tužiteljstvo. RTL-ova reporterka razgovarala je s odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem.

Hoće li se tražena osoba prije završiti u zatvoru ili će prije raščistiti neke stvari u hrvatskom nogometu?

"Ovdje se ne radi o Dalmaciji ni o nečemu što bi se kolokvijalno nazivalo sjever - jug. Ovdje se radi o sukobu poštenja i netransparentnosti. Ova stvar je potpuno izolirana od pitanja Dalmacije. Ovo je širi problem koji se tiče cijele Hrvatske i tu nema regionalnih podjela. Mislim da je nebitno hoće li se utvrditi način na koji je to izišlo u javnost. HNS se po običaju bavi onime što je nebitno. Ovdje se treba baviti sadržajem onoga što je izišlo u javnost, a to je za HNS prilično difamantno.

Mislite li da će se sve dići na političku razinu?

"Ovo je politički problem. Nogomet u svakoj državi i ovakvi odnosi su u konačnici politički problem. Tu treba razumjeti da su ovo stvari koji se ne smiju događati u civiliziranoj zemlji.

Što vam je najspornije na snimci?

"Nitko nije vidio snimku na koju se Bruno Marić poziva. Bruno Marić je prilično pametan čovjek koji je danas pokušao sa spinom koji mu neće proći, a to je da postoji jasan dokaz da se radilo o zaleđu. On je tvrdio da postoji, no nije ga pokazao. Marić je rekao da Croatel nije dao tu snimku pa se postavlja pitanje tko ne govori istinu. Možda Croatel na štetu HNS-a skriva snimku ili Bruno Marić jednostavno ne govori istinu? Ono što je sporno je da je ključna odluka za nastavak prvenstva donesena bez jasnog dokaza. Sudac u VAR sobi je bez da je bio siguran radi li se o zaleđu, presjekao da se radi o zaleđu i Hajduku oteo 2 boda. Hajduk bi bio prvi na ljestvici da je utakmica završila onako kako je trebala. Sporno je što nema dokaza radi li se o zaleđu. Nitko, pa ni Bruno Marić ne može tvrditi je li bilo zaleđa. Znamo kako se stvari rješavaju kada nema dokaza - u prednosti ostaje klub koji je dao gol.

Je li Vam sporna komunikacija sudaca?

"HNS-u su snimke dobrodošle kada njima idu u korist. Bruno Marić je prije šest mjeseci na tiskovnoj konferenciji puštao snimke iz sobe kada je to HNS-u odgovaralo. Radilo se o sucu Bebeku i onim vrlo sumnjivim, dapače, nepostojećim, pogotovo drugim penalom u Osijeku kada je Osijek drastično oštećen. Dakle, koji put im odgovara koji put ne. Međutim, ono što ove snimke pokazuju je nivo sudačke organizacije i pokazuje da modalitet u kojem će svaki puta, kada su sumnja u neku odluku, odlučiti na štetu Hajduka. Nije samo Hajduk koji u problemu. Gorica je protiv Rijeke u dvije utakmice suđeno pet penala i to od strane splitskog suca, što se naslanja na onu priču da se ovdje ne radi o Dalmaciji i sjeveru, nego se radi samo o nepoštovanju. Dakle, splitski sudac s pet penala daje Rijeci protiv Gorica u dvije utakmice. Osijek je masakrirano iz tjedna u tjedan. To je nešto što HNS treba riješiti."

Je li ovo na neki način alibi za eventualno izgubljeno prvenstvo?

"Nema alibija za izgubljeno prvenstvo. Na stranu je činjenica da je Hajduk utakmicu u Varaždinu morao dobiti i s ovim golom i bez njega. Međutim, činjenica je da postoji u ovom trenutku jasan dokaz kako hrvatski nogometni suci odlučuju kada je hrvatski nogometni klub Hajduk u pitanju. I to je u ovom trenutku potpuno jasno."

Biste li vi branili ovog mladića koji je pustio tu snimku?

"Sasvim sam siguran da taj dečko ili žena, ukoliko bude pronađen, na kraju neće za to odgovarati i neće biti suđen. Postoji potpuno jasan javni interes za puštanje ove snimke u javnost i to je ono što HNS u ovom trenutku ne razumije."

Ovdje se radi o neovlaštenom presretanju računalnih podataka?

"Što ako je to dao netko tko je imao pristup podatcima, netko iz Croatela? Tada bi se radilo o davanju poslovne tajne, a tada, ako postoji javni interes da se to zna, ne bi bilo tog djela. Ovo drugo djelo za koje su oni prijavili je po meni potpuno deplasirano i ponavljam, ide krivim, tragom vrlo vjerojatno neće biti utvrđen počinitelj i ja se, da budem iskren, potpuno i sigurno nadam da to neće biti tako.