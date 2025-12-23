Pavasović Visković: "Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj"

Hajduk je na godišnjoj skupštini kluba iznio financijski izvještaj za 2025. godinu. Predsjednik kluba Ivan Bilića rekao je da je procijenjeno da je Hajduk 2025. poslovao u plusu od 4.7 milijuna eura. "Procijenjeni financijski rezultat je 4.7 milijuna eura. Nešto je porastao prihod od ulaznica. Prihod je na razini od 32.3 milijuna eura. Rashodi su porasli", rekao je Bilić na skupštini.

Bilić je također prezentirao da pokrivenost operativnih rashoda prihodima iznosi 84 posto. Prihodi od transfera iznose 17.22 milijuna eura, a neto rezultat od raspolganja registracijama igrača iznosi 13.49 milijuna eura. Najveći dio tih iznosa odnosi se na transfer Luke Vuškovića, koji je ovog ljeta postao služben, piše Index.

Pavasović Visković: Financijska izvedba nije dobra, ali ima uvjetni prolaz

Na Bilićev izvještaj osvrnuo se Ljubo Pavasović Visković, predsjednik Nadzornog odbora. "Strateški ciljevi su pobjeđivati i biti održiv. Kao Nadzorni odbor možemo reći da sportska izvedba nije bila na nivou, a financijska nije dobra, ali ima uvjetni prolaz. Poslovna izvedba je dobra. Nismo na sportskom planu napravili što smo htjeli, održivost kluba nije na nivou", započeo je Pavasović Visković pa nastavio:

"Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj. Nismo ga osvojili. Nismo se plasirali u skupinu Konferencijske lige. Rashodi opet uvjetno zeleno svjetlo. Važno je nastaviti na unaprjeđivanju rada Akademije. Aktivna borba za prvo mjesto donekle zadovoljava, borba do zadnjeg kola može donekle zadovoljiti."

"Zadovoljni smo pojačanom promocijom mladih igrača, 40 posto minuta odigrala su naša djeca, nitko nije prešao 21 godinu starosti. To su jednostavno nestvarne brojke. S takvom količinom tih minuta smo drugi. Mogli smo biti i prvi, zaostajemo samo jedan bod za našim najvećim konkurentom. Pozdravljamo nastavak rasta operativnih prihoda. Brojka od 120 tisuća članova je dobra, dobar je i dolazak HDTV-a", zaključio je, prenosi Index.

Bilić predstavio i plan za 2026. godinu

Govoreći o financijskom planu za 2026. godinu, Bilić je rekao: "Planirani rezultat za 2026. iznosi 1.83 milijuna eura. Procjena se temelji na pretpostavci realizacije izlaznih transfera od 14.85 milijuna eura. Procjena ne sadrži moguće prihode od plasmana u grupnu fazu Konferencijske lige. Ako za 2025. ispunimo cilj kao što smo planirali bit ćemo oslobođeni kazne od UEFA-e."

"Cilj je da tijekom 2026. provedemo dodatnu racionalizaciju troškova. Postoje određene limitacije kod potpisa novih ugovora. Kad igrači s većim ugovorima prestanu igrati za Hajduk tada će se i troškovi smanjivati. Moramo spustiti i dug prema dobavljačima. Jedan od indikatora koji nam je bitan, trenutno je na oko pet milijuna eura, a cilj je da padne na između tri i tri i pol milijuna eura."