PAUNOVIĆ ODGOVORIO UDRUZI UZOR OSEJAVA: "Ne radi se o devastaciji, nego minimalnim zahvatima”

Nakon što je udruga UZOR Osejava uputila otvoreno pismo gradonačelniku Makarske Zoranu Paunoviću i medijima zbog projekta uređenja šetnice na Osejavi, iz Grada Makarske stigao je službeni odgovor.

Gradonačelnik Zoran Paunović poručio je kako je Osejava jedan od najvrjednijih prirodnih prostora Makarske te naglasio da gradska vlast kontinuirano radi na njezinoj zaštiti. Podsjetio je kako su još 2018. godine podržali inicijativu protiv izgradnje sportskog centra na tom području, a nakon preuzimanja vlasti 2021. ukinuli urbanistički plan koji je omogućavao gradnju.

Istaknuo je i kako je Grad nedavno reagirao na pokušaj da se dio Osejave stavi na raspolaganje privatnom investitoru, naglasivši da je jedini cilj gradske politike očuvanje tog prostora.

Govoreći o samom projektu uređenja šetnice, Paunović tvrdi da se radi o zahvatima minimalnog opsega koji su usmjereni na sigurnost i kvalitetu boravka građana. Prema njegovim riječima, projekt uključuje uređenje postojećih staza i odmorišta, postavljanje vježbališta i dječjeg igrališta, dok je solarna rasvjeta predviđena samo na ulaznom dijelu šetnice.

Posebno je naglasio uvođenje hidrantske mreže, koja bi prvi put omogućila bržu i učinkovitiju intervenciju u slučaju požara te dodatno zaštitila Osejavu kao vrijedan prirodni prostor.

“Ne radi se ni o kakvoj devastaciji niti urbanizaciji prostora, nego o minimalnim intervencijama”, poručio je gradonačelnik, dodajući kako je projekt prošao sve zakonom propisane procedure te je javno predstavljen.

Paunović je podsjetio i da je uređenje šetnice bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja, za koje su građani dali podršku na lokalnim izborima, naglasivši da je upravo to povjerenje obveza za provedbu najavljenih projekata.

Zaključno je poručio kako zaštita prirode ne znači zapuštanje prostora, već odgovorno upravljanje uz minimalne zahvate, istaknuvši da Osejava ostaje “zelena oaza bez devastacije”.