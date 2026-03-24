Pauk otvorio sezonu s dvije pobjede u Zagrebu

Boksački klub Pauk uspješno je započeo novu sezonu Hrvatske razvojne boksačke lige, nastupom u prvom kolu održanom u subotu, 21. ožujka 2026. godine u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu.

Klub se predstavio s trojicom boksača, a ostvarene su dvije pobjede. Uspješni su bili Damjan Kraljević i Alan Rendulić, kojemu je ovo bio prvi službeni nastup.

Matej Zebić borio se protiv hrvatskog reprezentativca Patrika Licula iz BK Pula te je nakon kvalitetnog meča upisao poraz.

Momčad je predvodio trener Vedran Đipalo, a prikazani nastupi potvrđuju kontinuitet rada i dobru formu na početku sezone.

U klubu vjeruju kako će ovakav start biti čvrsta podloga za nastavak natjecanja kroz sezonu.