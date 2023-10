PASTIRSKA RIJEČ NOVOG NADBISKUPA mons. Križić prvi put se obratio vjernicima i održao svetu misu: evo što je poručio

U marijanskome svetištu Vepric, u utorak 3. listopada, održan je studijski dan svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije. Povodom zasjedanja XVI. redovite biskupske sinode o temi sinodalnosti u Crkvi, ove godine je prigodno odabrano da središnja tema studijskoga dana bude upravo sinodalnost Crkve.

Susret je započeo euharistijskim slavljem u kapeli Milosrdnog Isusa kojega je predvodio Apostolski upravitelj Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Želimir Puljić u koncelebraciji s novoimenovanim Splitsko-makarskim nadbiskupom mons. Zdenkom Križićem, nadbiskupom u miru mons. Marinom Barišićem, generalnim vikarom don Franjom-Frankopanom Velićem, provincijalom Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja fra Markom Mršom te osamdesetoricom ostalih svećenika. Liturgijsko pjevanje i sviranje predvodio je maestro Šime Marović.

Na početku misnog slavlja mons. Želimir Puljić pozdravio je sve prisutne, a na poseban način novoimenovanog nadbiskupa mons. Zdenka Križića koji je po prvi put, od imenovanja, slavio svetu misu zajedno sa svećenicima Splitsko-makarske nadbiskupije te im uputio svoju pastirsku riječ.

Mons. Zdenko Križić započeo je homiliju biblijskom pričom iz Djela apostolskih kada je Pavao doživio susret s Uskrslim Kristom te ga on šalje u Damask. Pavao je upitao Gospodina što mu je činiti kada dođe u Damask, no on mu nije dao odgovor. Naime, i u duhovnom životu nikome Gospodin ne daje servirano sve što treba činiti već se svijetlo Božje dobiva u hodu i u zauzetom traženju, istaknuo je u uvodu.