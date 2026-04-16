Pas 'Buli' otkrio skriveno bogatstvo u kabini kamiona, vozač iz Srbije kažnjen

U ponedjeljak 13. travnja 2026. godine na graničnom prijelazu Bajakovo ovlašteni carinski službenici izdvojili su teretno vozilo srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije radi provedbe detaljnog pregleda.

Tijekom kontrole korišten je službeni pas za detekciju novca „Buli“, koji je prilikom pregleda unutrašnjosti kabine pozitivno reagirao na sumnjivu materiju ispod plastičnog prijenosnog hladnjaka.

Temeljem pozitivne reakcije službenog psa, ovlašteni carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Osijek pristupili su pregledu i pretrazi naznačenog prostora u prisutnosti vozača, pri čemu je pronađena neprijavljena gotovina u iznosu od 12.000,00 eura.

Budući da vozač nije ispunio zakonsku obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi, ni u pisanom ni u elektroničkom obliku putem propisanog obrasca, počinio je prekršaj iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.

Zbog počinjenog prekršaja izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 eura te 30,00 eura troškova postupka. Počinitelj je odmah platio dvije trećine izrečene kazne, odnosno 2.000,00 eura, čime se, sukladno članku 152. stavku 3. Prekršajnog zakona, smatra da je kazna plaćena u cijelosti.