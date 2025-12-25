Papa u božićnoj propovijedi: 'Isus je rođen u staji. Kako da onda ne mislimo na šatore u Gazi?'

Papa Lav u svojoj je prvoj božićnoj propovijedi otvoreno govorio o teškim životnim uvjetima Palestinaca u Pojasu Gaze, uputivši poruku koja se rijetko čuje tijekom svečane mise na Božić, kada kršćani diljem svijeta obilježavaju rođenje Isusa Krista.

Riječ je o njegovu prvom Božiću na čelu Katoličke Crkve, otkako su ga kardinali u svibnju izabrali za nasljednika pokojnog pape Franje. Iako je poznat po suzdržanijem i diplomatskijem pristupu te se u pravilu kloni izravnih političkih poruka u propovijedima, Papa Lav posljednjih je mjeseci u više navrata izrazio zabrinutost zbog humanitarne situacije u Gazi. Prošlog je mjeseca novinarima poručio kako rješenje dugotrajnog sukoba između Izraela i palestinskog naroda mora uključivati uspostavu palestinske države.

Iako su Izrael i Hamas u listopadu postigli dogovor o prekidu vatre, nakon dvije godine intenzivnih vojnih operacija i bombardiranja, humanitarne organizacije upozoravaju da pomoć u Gazu i dalje stiže u nedostatnim količinama. Gotovo cjelokupno stanovništvo tog područja ostalo je bez svojih domova.

Tijekom mise u Bazilika svetog Petra, kojoj je nazočilo više tisuća vjernika, papa je govorio i o sudbini beskućnika diljem svijeta te o razaranjima koja iza sebe ostavljaju ratovi.

„Krhko je tijelo bespomoćnih naroda, izmučenih brojnim ratovima, bilo onima koji još traju ili su završili, a iza sebe ostavili ruševine i otvorene rane“, rekao je.

Posebno se osvrnuo i na mlade ljude koji su prisiljeni sudjelovati u sukobima. „Krhki su umovi i životi mladih koji su natjerani uzeti oružje u ruke i na bojišnici spoznaju besmisao zahtjeva koji se pred njih stavljaju, kao i laži kojima su obavijeni uzvišeni govori onih koji ih šalju u smrt“, poručio je.

Papa će kasnije tijekom dana uputiti i tradicionalnu božićnu poruku te blagoslov Urbi et Orbi, koji se redovito dotiču najvećih svjetskih kriza i sukoba.