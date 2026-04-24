Papa Lav odgovorio Trumpu, komentirao rat u Iranu

Papa Lav XIV. u četvrtak je snažno osudio ubijanje prosvjednika u Iranu, reagirajući i na kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa koji ga je nedavno prozvao zbog šutnje o toj temi.

Govoreći novinarima tijekom leta za Rim nakon afričke turneje, Papa je istaknuo kako ne može opravdati gubitak tolikog broja civilnih života te je izrazio žaljenje zbog propasti mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

„Osuđujem sve nepravedne postupke. Osuđujem oduzimanje ljudskih života“, rekao je, osvrćući se na izvješća prema kojima su iranske vlasti ubile tisuće prosvjednika. Naglasio je da svaka država koja donosi odluke koje dovode do nepravednog oduzimanja života mora snositi osudu.

Njegove izjave dolaze nakon što ga je Donald Trump 12. travnja napao na društvenim mrežama, nazvavši ga „užasnim“, dok je dva dana kasnije javno postavio pitanje hoće li se Papa očitovati o smrti iranskih prosvjednika. Kritike su uslijedile nakon što se Papa profilirao kao protivnik rata između SAD-a, Izraela i Irana, ali i Trumpove antimigracijske politike.

Prema navodima organizacija za ljudska prava, iranske vlasti ubile su tisuće ljudi tijekom antivladinih prosvjeda u siječnju, što predstavlja najveće unutarnje nemire u zemlji od Islamske revolucije 1979. godine. Represija nad neistomišljenicima, tvrde iste skupine, nastavlja se i tijekom aktualnog sukoba, a vlasti u Teheranu provele su novo pogubljenje još ovog tjedna.

Osvrćući se na neuspjele diplomatske napore, Papa je upozorio na nepredvidivost situacije: „Jedan dan Iran kaže ‘da’, Sjedinjene Države kažu ‘ne’, i obrnuto. Ne znamo u kojem će to smjeru ići.“ Dodao je kako takva dinamika produbljuje kaos, pri čemu najveću cijenu plaćaju obični građani.

„Cijelo stanovništvo Irana trpi posljedice – nevini ljudi stradaju zbog ovog rata“, zaključio je.