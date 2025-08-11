Close Menu

Paolo Marinelli se vraća na Gripe: Najbolji asistent hrvatskog prvenstva ponovo u dresu Splita!

Čestitamo!

Paolo Marinelli (30, 194 cm) još davno, kao nadareni mladić, bio je na Gripama i sada je ponovno tu, ovaj put stiže iz Kvarnera kao najbolji asistent prvenstva Hrvatske. Između dva boravka u Splitu igrao je u Sloveniji, Litvi, Francuskoj, Belgiji i Rumunjskoj.

- Sretan sam što sam ponovno dio "Žutih". Ovaj put dolazim kao iskusni igrač koji je puno toga prošao i dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje koje mi je ukazano pozivom Splita - rekao je Marinelli, koji će nositi dres broj 55.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0