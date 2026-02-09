Pao splitski diler, pogledajte koliko je droge pronađeno

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga stana na području Splita kojega koristi 45-godišnjak tijekom koje su policijski službenici u spavaćoj sobi pronašli 4 vrećice u kojima je bilo 51,1 gram droge kokain, 4 vrećice u kojima je bilo 8,7 grama droge heroin, 1,3 grama droge hašiš i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Pronađena droga je oduzeta, muškarac je uhićen i nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku. Određen mu je istražni zatvor.